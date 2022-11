OneStudyTeam, partenaire d’Antidote pour faciliter le flux de travail des essais cliniques

La plateforme de workflow d’essais cliniques OneStudyTeam, une société de Reify Health, a annoncé son partenariat avec Antidote Technologies, une société d’engagement numérique des patients, pour fournir une plateforme de recrutement d’essais cliniques de bout en bout.

Le logiciel basé sur le cloud de OneStudyTeam, StudyTeam, relie les sites d’étude et les sponsors pour aider au recrutement, à la présélection et à l’inscription des patients dans les essais cliniques.

La plate-forme d’engagement des patients d’Antidote met en relation les sponsors et les patients et est désormais intégrée à l’interface des partenaires de référence de StudyTeam.

“Là où OneStudyTeam offre une visibilité pour mesurer et comprendre les lacunes dans la stratégie d’inscription, Antidote maîtrise l’identification de ces patients critiques et les associe au bon essai”, a déclaré Ralph Passarella, PDG de OneStudyTeam, dans un communiqué. “Cette collaboration couvre le continuum de recrutement et d’inscription pour favoriser la diversité, l’équité, l’inclusion et la représentation parmi les candidats à l’essai.”

LA GRANDE TENDANCE

OneStudyTeam, basée à Boston, est une initiative de Reify Health, qui offre un soutien aux essais cliniques et à l’infrastructure.

Antidotebasé aux États-Unis et au Royaume-Uni, a été lancé sous le nom de TrialReach il y a plus de dix ans, puis rebaptisé Antidote en 2016.

Reify a recueilli 220 millions de dollars en financement de série D en avril, portant la valorisation de la société à 4,8 milliards de dollars.

Ce cycle est intervenu moins d’un an après que l’entreprise a levé 220 millions de dollars en financement de série C. La société a également apporté 30 millions de dollars en financement de série B en 2020.