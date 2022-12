OneStudyTeam licencie environ un quart de ses effectifs

La plateforme de workflow d’essais cliniques OneStudyTeam, une société de Reify Health, a licencié 160 employés, soit environ 25 % de ses effectifs.

“Nous pouvons confirmer que nous avons pris la décision très difficile de laisser partir certains membres de notre équipe. Chaque personne a joué un rôle dans la construction de OneStudyTeam, et nous sommes reconnaissants pour leur contribution à notre mission d’accélérer le développement de thérapies salvatrices pour Nous avons conclu que nous devions restructurer notre équipe jusqu’en 2023 pour rationaliser les opérations après une période de croissance et d’embauche extrêmement rapides », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. MobiHealthNews dans un e-mail.

LA GRANDE TENDANCE

En novembre, OneStudyTeam a annoncé un partenariat avec Antidote Technologies, basé à New York, pour offrir une plate-forme aux sponsors, sites et participants d’essais cliniques, qui utiliserait le logiciel basé sur le cloud de OneStudyTeam, StudyTeam, et la plate-forme d’engagement des patients d’Antidote.

En avril, la société mère de OneStudyTeam, Reify, a recueilli 220 millions de dollars en financement de série D, portant la valorisation de la société à 4,8 milliards de dollars.

Ce cycle est intervenu moins d’un an après que l’entreprise a levé 220 millions de dollars en financement de série C. La société a également apporté 30 millions de dollars en financement de série B en 2020.