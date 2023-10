OneSpartanburg Inc. souligne ses succès lors de sa célébration annuelle > GSA Business

Lors de sa célébration annuelle 2023, « Le brillant avenir du Burg », OneSpartanburg Inc. a célébré une année de succès, de dirigeants communautaires dévoués et d’entreprises locales exemplaires et a regardé vers l’avenir de Spartanburg.

« L’esprit de collaboration de Spartanburg est bien vivant et est démontré par les annonces transformatrices de l’année dernière », a déclaré OneSpartanburg Inc. Le président et chef de la direction, Allen Smith, a déclaré dans un communiqué de presse : « Le développement des affaires, de l’économie et du tourisme nécessite tous une collaboration entre les partenaires publics et privés. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui investissent dans notre travail et dans les partenariats qui bâtissent littéralement notre communauté. Nous ne faisons vraiment que commencer.

Les lauréats 2023 étaient :

Prix ​​​​de citoyenneté distinguée Neville Holcombe : Russell Booker, PDG du Spartanburg Academic Movement, a été reconnu pour son leadership en matière d’éducation et son engagement à améliorer les résultats futurs des étudiants et du comté de Spartanburg dans son ensemble.

James B. Thompson Petite entreprise de l’année : Shelley Wildenstein, propriétaire de Signs and Designs, a été reconnue pour avoir fait passer son entreprise d’une entreprise individuelle à une équipe de six personnes, et pour son travail en aidant d’autres petites entreprises à s’établir.

Prix ​​du champion économique: La ville de Woodruff, dont le maire Kenneth Gist et le directeur municipal Lee Bailey, ont été récompensés pour avoir recruté des investissements locaux ainsi que pour des projets majeurs, comme l’usine BMW Woodruff, dans la ville.

Prix ​​Elaine Harris de la championne du tourisme : Les parcs du comté de Spartanburg et le directeur Jon Woodsby ont été reconnus pour leur rôle dans l’arrivée d’un plus grand nombre de visiteurs et d’événements sportifs dans le comté de Spartanburg.

Prix ​​​​de citoyenneté et de service Duke Energy : Laura Ringo, directrice exécutive de PAL : Play. Avocat. Bien vivre! a été reconnue pour son engagement envers le réseau de sentiers du comté de Spartanburg et pour l’amélioration des résultats de santé des résidents en renforçant les équipements extérieurs du comté.

Prix ​​du Président : L’administrateur du comté de Spartanburg, Cole Alverson, a été reconnu pour son leadership dévoué visant à faire du comté un meilleur endroit où vivre et faire des affaires.

Homme d’affaires appartenant à une minorité de l’année : Kay Bishop, propriétaire de Sparkle City Balloon Boutique, a été reconnue pour avoir transformé sa passion pour l’organisation et la décoration d’événements en une petite entreprise prospère.

Jeune professionnel de l’année : Emma McDaniel, associée chez McDaniel & Co., une société immobilière commerciale, a été reconnue pour son évolution professionnelle et son engagement à aider ses collègues jeunes professionnels à mieux se connecter à Spartanburg.

Défenseurs des affaires de Daniel Morgan : Le prix Daniel Morgan est décerné chaque année aux législateurs locaux qui ont fait leurs preuves en matière de soutien à une législation favorable aux entreprises. Les gagnants pour 2023 étaient : le sénateur Tom Corbin; Le sénateur Josh Kimbrell; Le sénateur Scott Talley; Le sénateur Shane Martin; Le sénateur Harvey Peeler; Représentante Rosalyn Henderson-Myers; Représentant Max Hyde; Représentant Travis Moore; Représentant Roger Nutt; Représentant Steven Long; Représentant Dennis Moss (représente également le comté de Cherokee);Représentant Brian Lawson (représente également le comté de Cherokee); Président du représentant de la SC House, Murrell Smith; Président du comité des voies et moyens de SC House, représentant Bruce Bannister

Enseignants de l’année 2023-24 : District 1 de Spartanburg : Danielle Floyd; District 2 de Spartanburg : Sylvia Landrum; District 3 de Spartanburg : Cynthia Spears; District 4 de Spartanburg : Laura Matz; District 5 de Spartanburg : Katie Farr; District 6 de Spartanburg : Margaret Delaney; District 7 de Spartanburg : Meredith Jack Burroughs; École SC pour les sourds et les aveugles : Christine Kincheloe; École de jour de Spartanburg : Chrissy Roush; Académie High Point : Lauren White; École préparatoire de Spartanburg : Camp de Lashawnna; Spécialiste de l’éducation de la petite enfance : JaVona Lipscomb