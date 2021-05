OnePlus Watch obtient une version Cyberpunk 2077 le 24 mai

La montre OnePlus est un portable avec un écran OLED de 1,4 ”et un prix de 159 € / 159 $. Il est proposé en noir et en argent, mais les fans en Chine bénéficieront d’une nouvelle variante en édition limitée. La montre s’appellera OnePlus Watch Cyberpunk 2077 et arrivera en Chine le 24 mai avec quelques différences visuelles.

L’appareil de marque Cyberpunk aura un bracelet en caoutchouc noir avec des rayures jaunes et le logo du jeu. Nous pouvons également voir dans le teaser un cadran de montre unique qui sera probablement réservé à cette montre OnePlus. Outre les différences visuelles, nous nous attendons à ce que tout à l’intérieur reste le même: 1 Go de RAM, 4 Go de stockage, une batterie infusée Warp Charge et une résistance à l’eau et à la poussière 5ATM + IP68.

C’est le deuxième appareil OnePlus à bénéficier du traitement Cyberpunk 2077 après le smartphone OnePlus 8T de novembre dernier. C’est agréable de voir des collaborations entre les développeurs de jeux et les fabricants de smartphones, bien que ce jeu exact ne soit pas disponible pour mobile.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’il s’agisse d’une sorte de campagne de marketing élaborée qui teste les bases d’un jeu mobile inspiré de Cyberpunk et pas simplement une autre tentative de traire les fans du jeu.

