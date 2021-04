La montre OnePlus a été lancée le mois dernier pour pas très génial critiques, et aujourd’hui, la société a élaboré un plan pour les futures mises à jour qui rectifieront certains des problèmes avec lesquels les critiques ont été frustrés.

Mais d’abord, il y a une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour la montre aujourd’hui. Il s’agit de la version B.40, et il améliore les performances du GPS, ainsi que la précision du suivi de la marche et de la course. Les algorithmes de surveillance de la fréquence cardiaque et de synchronisation des notifications ont été optimisés, et la fonction de montée au réveil devrait également être meilleure. Enfin, vous obtenez des icônes d’application de notification pour les applications les plus fréquemment utilisées. Certains bogues connus ont également été corrigés et la stabilité globale du système devrait également être améliorée.

Cette mise à jour sera d’abord disponible aux États-Unis et au Canada, puis s’étendra à d’autres pays dans les prochains jours.

Les futures mises à jour comprendront une fonction d’affichage permanent, la possibilité de contrôler à distance la caméra pour les smartphones Android, la possibilité d’utiliser le format de l’heure sur 12 heures, un cadran AI et quatre autres langues: allemand, italien, espagnol et polonais . OnePlus promet également d’activer plus de 110 modes d’entraînement.

La société n’a pas partagé de chronologie pour de telles mises à jour futures, donc pour le moment, nous sommes bloqués à les attendre et à voir ce qui se passe. On pourrait dire que la montre n’aurait même pas dû être lancée sans toutes ces fonctionnalités.

