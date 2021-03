Pendant ce temps, la société a révélé que la OnePlus Watch comporterait un cadran de forme ronde. L’appareil pourra également surveiller le nombre de pas, la fréquence cardiaque et «bien plus encore». Selon les rumeurs, il aurait une construction certifiée IP68, une prise en charge de la charge rapide Warp Charge et une surveillance intégrée de la fréquence cardiaque et de la SpO2. La société aurait lancé deux variantes de la smartwatch et, récemment, l’appareil a reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS), ce qui laisse entrevoir son arrivée en Inde. Les détails du lancement supposé de OnePlus Watch RX ne sont pas clairs pour le moment.

Lau a partagé le développement en répondant à une requête sur le forum OnePlus. Il a ajouté en disant: «Nous [OnePlus] a choisi d’opter pour un système d’exploitation smart wear développé sur la base de RTOS car nous pensons qu’il vous offre une expérience fluide et fiable tout en offrant une grande autonomie de la batterie, couvrant certaines des plus grandes préoccupations que nous avons entendues de la part des personnes cherchant à acheter une smartwatch. » Lau a également déclaré que la OnePlus Watch présenterait une conception «sans fardeau» et permettrait aux utilisateurs de contrôler «les smartphones, les périphériques audio, les appareils intelligents et même les téléviseurs OnePlus». On dit que l’appareil est dans la «gamme abordable».

