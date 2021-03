Après d’innombrables années d’attente, OnePlus a officiellement dévoilé sa première smartwatch. La montre OnePlus au nom prévisible possède un corps rond en acier inoxydable élégant et un écran OLED de 1,39 pouce avec une résolution de 326ppi. La montre est disponible dans une seule taille de 46 mm et dispose d’une protection en verre saphir. Le côté droit comporte également deux boutons pour le contrôle tactile.

Pour vos besoins d’entraînement, OnePlus Watch propose un suivi de plus de 110 activités sportives, y compris la natation. Il y a une résistance à l’eau et à la poussière 5ATM + IP68 pour plus de sécurité. Vous bénéficiez également de la gamme standard de suivi de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène sanguin, ainsi que de la surveillance du sommeil et du stress.

En termes de connectivité, OnePlus Watch propose le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS intégrés. Il y a 1 Go de RAM et 4 Go de stockage (2 Go de ceux disponibles pour l’utilisateur) tandis que l’avant du logiciel est couvert par un RTOS propriétaire avec le système d’exploitation Watch de OnePlus en plus. Vous pourrez interagir avec les notifications, prendre des appels mains libres et contrôler la lecture de votre musique.

La durée de vie de la batterie annoncée sur la montre OnePlus est de deux semaines avec une utilisation normale. En tant qu’appareil OnePlus, vous obtenez également Warp Charge qui promet une utilisation d’une semaine avec une recharge de 20 minutes. Le chargement se fait via un chargeur propriétaire à 2 broches Pogo.

La montre OnePlus est disponible en couleurs argent et noir et se vend au prix de 159 $ / 159 € / 16 999 INR. Les premières ventes commencent le 14 avril. OnePlus a également lancé une version Cobalt Limited Edition qui a une teinte dorée et devrait arriver plus tard cette année.