OnePlus a enfin lancé sa première montre intelligente, la OnePlus Watch, qui a été lancée aux côtés des smartphones de la série OnePlus 9, notamment OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9R. La montre OnePlus est livrée avec un cadran circulaire de 46 mm et un écran incurvé. La montre OnePlus présente un design minimaliste, avec seulement deux boutons et a été lancée en deux options de couleur – argent et noir, aux côtés d’une édition limitée au cobalt, fabriquée à partir d’un alliage de cobalt. Lors du lancement, OnePlus a déclaré que l’édition spéciale au cobalt était faite d’un matériau avec lequel il est si difficile de travailler, qu’environ 50% des smartwatches sont rejetées. Cependant, les 50 pour cent qui sortent de l’usine sembleraient la pièce. La montre OnePlus en édition limitée utilise du verre saphir sur le cadran. La smartwatch est au prix de Rs 16 999 pour l’édition standard en Inde. On ne sait pas quand la OnePlus Watch sera mise en vente en Inde. Il n’y a pas encore de mot sur le prix et la disponibilité de l’édition spéciale OnePlus Watch Cobalt.

La montre dispose d’un écran de 1,39 pouces avec une densité de pixels de 326ppi. OnePlus a également conçu 50 cadrans de montre et les utilisateurs ont la possibilité de prendre une photo à partir de leur téléphone et de personnaliser un cadran de montre pour eux-mêmes. La montre OnePlus possède également des bracelets détachables, permettant aux utilisateurs de mettre des bracelets tiers sur leur nouvelle smartwatch. En termes de fonctionnalités, la montre OnePlus est livrée avec de nombreux capteurs, notamment un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur d’accélération, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un capteur de pression atmosphérique et un GPS. De plus, la OnePlus Watch dispose de plus de 110 modes d’entraînement. La montre OnePlus permet également aux utilisateurs de vérifier les messages, de prendre des appels et plus encore, même lorsque leurs mains sont pleines. La montre intelligente peut également se connecter de manière transparente au téléviseur OnePlus et servir de télécommande au téléviseur OnePlus. Si une montre OnePlus est connectée à un téléviseur OnePlus et qu’un utilisateur reçoit un appel, le téléviseur réduira automatiquement le volume. Si un utilisateur s’endort en regardant la télévision, OnePlus Watch éteindra automatiquement OnePlus TV après 30 minutes de sommeil de l’utilisateur – ces fonctionnalités seront disponibles sur OnePlus Watch dans les prochains jours, a déclaré la société.

En termes de batterie, la OnePlus Watch durerait jusqu’à deux semaines en utilisation régulière et une semaine d’autonomie pour les gros utilisateurs. La montre OnePlus peut facturer une semaine d’utilisation en seulement 20 minutes, affirme la société.