OnePlus Watch Cyberpunk 2077 édition limitée maintenant en précommande en Chine avec un support en forme de main cool

Vous avez dû attendre des mois, mais vous pouvez enfin terminer votre Cyberpunk 2077 tenue avec une OnePlus Watch en édition limitée pour accompagner cette OnePlus 8T en édition limitée. Eh bien, vous pouvez si vous vivez en Chine – la montre a été précommandée à 20h00, heure locale, dans quelques magasins en ligne. Les ventes commenceront le 1er juin.

Le prix est de 1300 CNY, ce qui divise la différence entre les 1000 CNY de la montre standard et les 1600 CNY de l’édition limitée Cobalt. En Europe, le modèle standard coûte 160 €, donc si le modèle Cyberpunk y arrive, nous nous attendons à ce qu’il dépasse 200 €.







OnePlus Watch Cyberpunk 2077 édition limitée

Cette édition limitée est livrée avec les personnalisations que vous attendez – un nouveau bracelet de montre noir et jaune avec un motif personnalisé en relief, plus quelques éclaboussures de peinture jaune sur le corps de la montre. Du côté logiciel, il y a des fonds d’écran, des icônes sur le thème Cyberpunk et même l’animation de démarrage est personnalisée.

Mais il y a un élément vraiment accrocheur dans cet emballage haut de gamme: une main robotique qui peut être utilisée pour afficher la montre. Il sert également de chargeur.

Le reste est identique à la montre OnePlus standard, vous pouvez lire notre avis pour plus de détails.

La source (en chinois) | Passant par