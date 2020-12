On dirait que la mythique OnePlus Watch ne restera plus longtemps du vaporware. Le PDG et co-fondateur de la société, Pete Lau, a confirmé sur Twitter que la smartwatch sera publiée au début de l’année prochaine.

Cela fait suite à un tweet de OnePlus en octobre lorsqu’il a été révélé que les premiers croquis d’une smartwatch avaient été créés à l’intérieur de la société en 2015. Cela a donc été vraiment très, très long à venir.

Beaucoup d’entre vous ont dit que vous vouliez une montre et, comme vous l’avez peut-être entendu ce week-end, nous en fabriquons une, qui sortira au début de l’année prochaine. Les souhaits se réalisent. Https://t.co/H1Fqv9srXj – Pete Lau (@PeteLau) 22 décembre 2020

Selon des rumeurs antérieures, la OnePlus Watch pourrait être ronde, auquel cas nous ne serions pas du tout surpris si elle avait un design similaire à la montre vivo, mais avec un peu de chance avec une plate-forme Snapdragon Wear 4100. Apparemment, nous n’aurons pas à spéculer plus longtemps, car le lancement officiel arrive bientôt.