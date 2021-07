OnePlus vous permet de tester les prochains Buds Pro et Nord 2 non annoncés

OnePlus travaille sur une nouvelle paire de véritables écouteurs sans fil, à la suite des OnePlus Buds et Buds Z qui ont tous deux été lancés l’année dernière. Le nouveau modèle s’appellera OnePlus Buds Pro, et dans notre livre, c’est un indice fort à leur égard avec la suppression active du bruit.

Nous ne savons rien à leur sujet, à part le fait qu’ils arrivent bientôt, et cela a été révélé par OnePlus lui-même, via son initiative Lab. Cela permet à quelques membres de la communauté OnePlus de tester de nouveaux produits avant leur lancement, et aujourd’hui, la société a commencé à s’inscrire auprès des personnes qui souhaitent faire l’expérience du Buds Pro avant tout le monde. Vous pouvez entrer vos coordonnées sur le lien Source ci-dessous.

OnePlus Buds Z

Vous avez jusqu’au 17 juillet à 23h59 GMT+8 (heure de Chine) pour soumettre votre candidature. Si vous êtes choisi, vous le saurez le 20 juillet.

Le test Lab est également ouvert pour le prochain smartphone Nord 2, et pour cela la date limite de candidature est la même. Le OnePlus Nord 2 deviendra officiel le 22 juillet et nous supposons que le Buds Pro sera annoncé aux côtés du nouveau combiné.

