OnePlus vient d’annoncer un nouveau téléphone pour les États-Unis

OnePlus a annoncé avec désinvolture des nouveaux téléphones ce matin pendant le café du matin, bien que chacun soit dans la gamme Nord et non dans le royaume phare dans lequel nous avons tendance à traîner. deuxième téléphone. Doublé OnePlus Nord N200 5G, c’est en effet une suite au Nord N100 et sera bon marché.

Nous n’obtenons pas de détails sur le téléphone, à quoi il ressemble ou ce qu’il coûtera, seulement qu’il arrive et que nous devrions être à l’affût. Le Nord N200 arrivera aux États-Unis et au Canada.

Si nous regardons le Nord N100, nous devrions nous attendre à ce que le N200 soit un téléphone ultra-économique. Le N100 a chuté à 179 $ ici, avec un stockage de 64 Go, un écran 720p et un chipset Snapdragon 460. Bien sûr, la grande vente est la connectivité 5G à un prix raisonnable. Non pas que la 5G compte encore beaucoup à ce jour, mais oui, je suppose que c’est une chose.

OnePlus l’a fait annoncer un événement de lancement d’été qui a lieu le 10 juin pour le Nord CE et lorsque les utilisateurs en Europe et en Inde peuvent en prendre un.