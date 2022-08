OnePlus veut ramener le curseur d’alerte

Il n’y a pas de curseur d’alerte sur le OnePlus 10T, mais la société dit qu’elle espère que l’absence est temporaire.

« Notre équipe R&D est à pied d’œuvre. Ce n’est pas un adieu permanent au curseur d’alerte », a déclaré Aske Kjær, responsable des relations publiques de OnePlus pour l’UE, à Tech Advisor.

“Nous travaillons pour le ramener à l’avenir.”

Le commutateur physique à trois positions populaire est un pilier des téléphones phares OnePlus depuis le OnePlus One, et se trouve sur les OnePlus 10 Pro et OnePlus Nord 2T de 2022. Il permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre les modes sonnerie, vibreur et silencieux. Seuls les iPhones d’Apple ont un commutateur similaire, qui n’a que deux positions.

Mais OnePlus a supprimé le curseur d’alerte du nouveau produit phare 10T, blâmant un manque d’espace.

“Ce fut évidemment un choix difficile, avec la pièce à l’intérieur de l’appareil”, a déclaré Tuomas Lampén, responsable européen de la stratégie chez OnePlus.

“Si nous regardons à l’extérieur, cela ressemble à un tout petit composant, mais vous allez à l’intérieur et surtout en ce qui concerne sa connexion à la carte mère, il prend beaucoup de place.

“Ce que nous obtenons, c’est une batterie plus grosse, une charge plus rapide et nous avons plus d’antennes sur l’appareil.”

Le OnePlus 10T sans curseur Dominik Tomaszewski / Fonderie

Lampén a poursuivi en disant qu’il avait été suggéré à OnePlus que le curseur pourrait également être répliqué dans le logiciel à l’avenir, mais ce n’est pas une fonctionnalité du OnePlus 10T.

Au lieu de cela, les acheteurs 10T devront accéder aux paramètres ou aux paramètres rapides pour passer d’un mode de sonnerie à l’autre, comme sur les appareils Android concurrents.

Nous avons un examen complet du OnePlus 10T dans lequel nous avons attribué au téléphone 4/5, louant son affichage, ses performances et sa charge, mais avons déploré l’absence de curseur d’alerte, les caméras de prise en charge inférieures à la moyenne et les prix élevés du téléphone au Royaume-Uni.

Le 10T se classe toujours parmi les meilleurs téléphones OnePlus que vous puissiez acheter et constitue un choix Android solide, mais cela devient plus compliqué lorsque vous regardez la propre gamme de l’entreprise.

Le OnePlus 10 Pro est disponible avec un curseur d’alerte, une charge sans fil et de meilleurs appareils photo, tandis que le OnePlus Nord 2T ne coûte que 369 £ / 399 € et possède pratiquement les mêmes appareils photo que le 10T – mais il n’est pas disponible aux États-Unis.

Le débat fera rage dans la communauté technologique quant aux mérites du 10T et si OnePlus a bien compris, mais en admettant qu’il veut ramener le curseur d’alerte, il a reconnu que le retirer ne serait pas une décision populaire, et l’entreprise elle-même apparemment ne voulait pas faire.