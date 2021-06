OnePlus va approfondir son intégration avec Oppo

L’année dernière, le PDG de OnePlus, Pete Lau, a occupé le poste de vice-président principal d’OPLUS, une société qui détient 100% d’Oppo et détient une participation majoritaire dans OnePlus (ainsi qu’une petite participation dans Realme). Lau était responsable de la supervision de la stratégie produit de OnePlus et d’Oppo. Plusieurs équipes des deux sociétés ont été réunies pour « mieux rationaliser nos opérations et capitaliser sur des ressources communes supplémentaires ».

Maintenant, des mois plus tard, les effets positifs de cette décision sont clairs et ont été jugés suffisamment importants pour intégrer davantage les deux sociétés. Cependant, Lau affirme que la marque OnePlus continuera à fonctionner de manière indépendante.

« Je suis convaincu que ce changement sera positif pour notre communauté et nos utilisateurs. Avec cette intégration plus poussée avec OPPO, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces, par exemple, en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour les utilisateurs de OnePlus », écrit Lau.

Une partie de cela s’est déjà produite – les téléphones OnePlus 9 en Chine ont été livrés avec ColorOS alors que le skin Android d’Oppo remplaçait HydrogenOS. Les unités OnePlus vendues dans le monde sont toujours livrées avec OxygenOS.

Vous pouvez lire l’article complet sur la nouvelle direction pour OnePlus et Oppo ici.