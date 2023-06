OnePlus V Fold émerge dans de nouveaux rendus

Le téléphone pliable tant attendu de OnePlus devrait être lancé en [August] et nous avons maintenant notre premier ensemble de rendus basés sur la CAO grâce à @OnLeaks. Le OnePlus V Fold ne sera pas seulement un Oppo Find N2 rebadgé comme précédemment spéculé, mais arborera en fait une empreinte plus grande plus conforme au Samsung Galaxy Z Fold4 et vivo X Fold2.

En termes de design, nous pouvons voir que le OnePlus V Fold apportera des côtés métalliques élégants et un grand écran de couverture avec un trou de perforation. Le dos semble avoir une finition semblable à du cuir et un anneau de caméra proéminent abritant trois capteurs et la marque Hasselblad. Selon les rumeurs, nous devrions voir un appareil photo principal de 50 MP (IMX 890) aux côtés d’un module ultra large non spécifié et d’un objectif périscope.

L’écran de couverture abritera une caméra frontale de 32MP (OV32C). Bien que les nouveaux rendus ne mentionnent pas les dimensions exactes de l’écran principal, les rumeurs suggèrent un écran LTPO AMOLED avec une résolution quelque part dans la gamme 1900 x 2100px et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il y a un scanner d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation sur le côté droit ainsi que trois haut-parleurs dont un situé en bas à côté du port USB-C et deux autres en haut.

OnePlus V Fold devrait faire ses débuts avec le chipset Snapdragon 8+ Gen 2 et une batterie de 4 800 mAh prenant en charge une charge filaire jusqu’à 100 W. Nous serons à la recherche de plus d’informations sur le OnePlus V Fold, alors restez à l’écoute de notre fil d’actualité.

Source