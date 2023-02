OnePlus travaille sur un Ace 2 propulsé par un Dimensity 9000

OnePlus s’est occupé hier en lançant de nouveaux produits et en annonçant une disponibilité étendue pour les autres. Deux des nouvelles offres sont le OnePlus Ace 2 (pour la Chine) et le 11R étroitement lié (pour l’Inde), qui sont tous deux alimentés par le Snapdragon 8+ Gen 1. Il est possible que la société ait un autre modèle connexe, bien qu’il gardé cela secret.

OnePlus Ace 2 avec Snapdragon 8+ Gen 1

Fuite Station de chat numérique prétend qu’il y a un OnePlus Ace 2 avec Dimensity 9000 en préparation. Cela pourrait être une nouvelle alternative légèrement moins chère ou peut-être une édition spéciale – certains ont suggéré le nom OnePlus Ace 2 Racing Edition.

Outre le chipset, le téléphone sera en grande partie identique avec un écran de 6,74 pouces (1 240 x 2 772 pixels), une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100 W, jusqu’à 16 Go de RAM, etc. La grande exception à cela est le capteur OmniVision 64MP de l’appareil photo principal, qui remplacera le 50MP IMX890 utilisé dans l’Ace 2 qui a été dévoilé hier.

L’Ace 2 alimenté par Snapdragon a un prix initial de 2 800 CNY pour une unité de 12/256 Go et sera mis en vente en Chine le 13 février (actuellement, la société prend des précommandes). L’Ace 2 alimenté par Dimensity (s’il existe) devrait être légèrement moins cher.



Tarification OnePlus Ace 2 pour la Chine (la variante officielle Snapdragon 8+ Gen 1)

Par exemple, l’année dernière, Oppo a dévoilé une version du Find X5 Pro qui utilisait le Dimensity 9000 au lieu de l’habituel Snapdragon 8 Gen 1 (non plus). La version Dimensity a commencé à 5 800 CNY, en baisse par rapport au prix de 6 300 CNY de celui de Snapdragon.

