OnePlus tranche enfin : le OnePlus 11 est classé IP64 sur tous les marchés

Aujourd’hui, nous avons enfin reçu la confirmation officielle de OnePlus que le OnePlus 11 est classé IP64 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures sur tous les marchés sur lesquels il est proposé.

Selon les définitions du code IP, cela signifie que le téléphone est “étanche à la poussière”, avec une protection complète contre la pénétration de particules de poussière. Il est également résistant aux éclaboussures d’eau de toutes les directions. Cela, cependant, est moins résistant à l’eau que beaucoup de ses concurrents offrent – il n’est pas rare de voir des téléphones protégés contre immersion dans l’eau, et pas seulement dans les éclaboussures. Même à des prix inférieurs à ceux du OnePlus 11, si l’on considère les combinés de la série Galaxy A de Samsung.

Si vous vous demandez pourquoi nous écrivons un article entier à ce sujet, c’est parce qu’il y avait beaucoup de confusion sur le sujet de la classification IP hier. Les médias basés aux États-Unis semblent avoir reçu les informations sur la classification IP avant le lancement mondial du OnePlus 11. Cependant, de nombreuses autres sociétés de médias basées ailleurs ne l’ont pas fait, et nous y compris.

Il n’est pas du tout inhabituel que les smartphones chinois n’aient aucune sorte d’indice IP, donc au départ, nous n’y avons pas beaucoup pensé, mais ensuite, comme chaque point de vente qui avait reçu une unité OnePlus 11 il y a des semaines a publié une critique une fois le l’événement de lancement était terminé, il est devenu évident que certains avaient été informés de l’indice IP64, et d’autres non. Nous avons immédiatement contacté OnePlus pour obtenir des commentaires, et il a fallu attendre aujourd’hui pour avoir une réponse.

Il n’aurait pas été rare que la cote ne s’applique qu’aux modèles d’un marché spécifique – disons, les États-Unis ou l’Amérique du Nord dans son ensemble. Des trucs comme ça a s’est passé auparavant, et si un marché particulier est plus sensible à des caractéristiques spécifiques comme celle-ci que d’autres, financièrement, il n’est peut-être pas logique de faire effectuer les tests IP pour toutes les unités vendues partout, même si elles pourraient, en théorie, toutes supporter le même montant de la poussière et de l’eau qui leur sont jetées.

Hélas, ce n’est pas le cas, et si vous achetez un OnePlus 11, il sera classé IP64, peu importe d’où vous l’obtenez. Cela devrait ajouter une certaine tranquillité d’esprit pour vous, espérons-le. Si vous êtes intéressé par le OnePlus 11, assurez-vous de consulter notre examen approfondi.