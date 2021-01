OnePlus a lancé des offres intéressantes avant les prochaines célébrations de la fête de la République en Inde. Les offres couvrent toute sa gamme de produits – qu’il s’agisse de smartphones tels que le OnePlus 8T ou OnePlus Nord, de téléviseurs intelligents tels que ses séries U et Y ou d’accessoires OnePlus. Si vous attendiez de vous procurer certains des produits et appareils les plus acclamés de l’entreprise technologique mondiale, c’est le moment idéal pour le faire.

Pour faciliter votre choix, nous avons répertorié ci-dessous toutes les offres de la fête de la République auxquelles vous pouvez actuellement profiter de OnePlus. Faites simplement votre choix dans la liste ci-dessous et commencez l’année du bon pied avec votre appareil OnePlus préféré.

OnePlus 8T 5G

Peut-être proposé pour la première fois, le smartphone le plus récent de OnePlus, le OnePlus 8T 5G est actuellement disponible à son prix le plus bas. Initialement au prix de 42 999 INR, la gamme 8T est maintenant réduite à 38 999 INR lors de la vente du jour de la Grande République d’Amazon Inde, ce qui signifie des économies allant jusqu’à 4 000 INR. Disponible du 19 au 23 janvier, le prix comprend une réduction de 2500 INR via des coupons Amazon valables pour une période limitée ainsi qu’une réduction de 1500 INR via les cartes de crédit SBI.

Si vous préférez acheter directement sur OnePlus, il existe également des offres alléchantes sur le site officiel. Vous pouvez obtenir jusqu’à 2000 INR de réduction à l’achat du 8T 5G via les cartes bancaires HDFC et EasyEMI sur oneplus.in, l’application OnePlus Store et OnePlus Experience Stores. Certaines cartes American Express sont également éligibles à une remise de 10% sur les achats effectués sur oneplus.in et l’application OnePlus Store.

Avec des spécifications phares comme un écran 120 Hz, le dernier processeur Qualcomm Snapdragon 865 et une configuration de caméra solide, le OnePlus 8T 5G est un investissement solide pour les smartphones pour les deux prochaines années au moins.

OnePlus Nord

L’un des smartphones les plus appréciés de 2020 est désormais disponible à un prix inégalé. Offrant des fonctionnalités de niveau phare telles qu’un écran fluide à 90 Hz, un processeur Qualcomm Snapdragon 765G et des caméras très performantes à une fraction du prix, OnePlus Nord se présente comme un argument convaincant.

Disponible en trois couleurs – Grey Ash, Blue Marble et Grey Onyx, le prix initial de la variante 8 + 128 Go est de 27 999 INR, la variante 12 + 256 Go étant de 29 999 INR. Avec les cartes bancaires HDFC, vous pouvez désormais obtenir une réduction supplémentaire de 1000 INR avec une EMI de six mois sans intérêt sur les achats effectués par carte de crédit ou une EMI avec une EMI de six mois sans intérêt, quel que soit l’endroit où vous achetez ce smartphone haut de gamme de milieu de gamme.

Téléviseurs OnePlus

Avec certains des meilleurs designs, un affichage de premier ordre et un son Dolby, il n’est pas étonnant que les téléviseurs OnePlus aient gagné un public impressionnant en peu de temps. OnePlus offre des rabais intéressants sur la série Y à petit budget ainsi que sur la série phare Q1 via sa vente du jour de la République.

Les clients peuvent bénéficier d’une remise instantanée allant jusqu’à 4000 INR sur la série OnePlus TV Q qui comprend un écran 4K QLED, Dolby Vision ainsi qu’une configuration à 8 haut-parleurs de 50 W avec Dolby Atmos. Ils peuvent également bénéficier d’une réduction de 1000 INR sur la série OnePlus TV Y à l’achat en utilisant une carte de crédit HDFC, une carte de crédit EMI et une carte de débit EMI. Il existe également une option permettant d’obtenir une réduction supplémentaire de 1 000 INR sur le OnePlus TV Y Series 43 « et de 500 INR sur le OnePlus Y Series 32 » TV.

Accessoires OnePlus

À partir de maintenant et jusqu’au 24 janvier, vous pouvez acheter votre accessoire OnePlus préféré à un tarif réduit. La série OnePlus Bullets Wireless Z est désormais disponible à seulement 1899 INR, tandis que la banque d’alimentation OnePlus ne coûte que 999 INR sur oneplus.in et l’application OnePlus Store. De plus, les OnePlus Buds sont disponibles pour 4699 INR tandis que les OnePlus Buds Z sont disponibles pour 2799 INR sur oneplus.in et l’application OnePlus Store.

De plus, les OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition, les OnePlus Buds et OnePlus Buds Z sont également disponibles à 5% de réduction sur Amazon.in, Flipkart.com, les magasins hors ligne exclusifs OnePlus et les points de vente partenaires.

Les clients peuvent également économiser 100 INR supplémentaires sur tous les produits OnePlus en tant qu’avantages d’adhésion au Red Cable Club en s’inscrivant à l’application OnePlus Store ou à oneplus.in. En tant que membre du Red Cable Club, vous pouvez bénéficier de bons de réduction et récupérer les dernières marchandises sur Red Cable Privé jusqu’au 31 janvier.

Dans le cadre de Red Cable Privé, vous êtes éligible pour obtenir un bon pour OnePlus PowerBank gratuit à l’achat de OnePlus 8, 8 Pro et 8T 5G ainsi qu’un bon de 50% de réduction sur le remplacement de la batterie pour les clients utilisant le OnePlus 3 vers OnePlus 6T c’est valable jusqu’à la fin de 2021.

Le sac à dos OnePlus Urban Traveler est également disponible à l’achat exclusivement pour les membres du Red Cable Club. Tout ce que vous avez à faire est de réclamer le code d’invitation auprès de Red Cable Privé et d’effectuer l’achat sur oneplus.in ou sur l’application OnePlus Store.

Avec autant d’offres sur autant d’appareils, il y en a certainement pour tous les goûts avec les offres du Jour de la République de OnePlus. Profitez au maximum de cette réduction et emportez vos appareils préférés avant la fin de la vente le 26 janvier.