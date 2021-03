OnePlus taquine une annonce pour le 8 mars

Il est temps que nous obtenions une date de sortie pour la série OnePlus 9 et le site officiel de la société a annoncé une grande annonce pour le 8 mars. Avant que vous n’ayez trop espoir, ce sera probablement la date à laquelle nous aurons la date de lancement officielle du nouveaux produits phares OnePlus et non leur événement de lancement réel. Le court teaser mentionne seulement que «quelque chose de nouveau est à l’horizon» et la page est intitulée Moonshot faisant allusion au lancement d’un vaisseau spatial ou dans ce cas, à une nouvelle gamme de téléphones.

Nous avons déjà vu de nombreuses fuites concernant la série OnePlus 9 qui spécifie trois téléphones. Le OnePlus 9E / Lite sera l’entrée abordable avec un écran FHD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un chipset Snapdragon 690 et une caméra principale de 64 MP. Le vanilla OnePlus 9 devrait augmenter le taux de rafraîchissement à 120 Hz et sera alimenté par le chipset phare Snapdragon 888. Nous nous attendons à une configuration triple caméra avec un tireur principal de 48MP à l’arrière.











OnePlus 9 Pro pratique (source Dave2D)

Le 9 Pro sera livré avec un écran QHD + incurvé plus grand de 6,78 pouces avec un panneau LTPO à taux de rafraîchissement de 120 Hz. Batterie Snapdragon 888 et 4500 mAh avec charge filaire 65W et charge sans fil 45W. En ce qui concerne les caméras, nous devrions voir une disposition de module de capteur large, ultra-large, macro et de profondeur, mais pas de périscope dédié. Nous avons entendu des rumeurs sur un jeu de tir principal de 48 MP et une caméra selfie de 16 MP, mais rien de plus. OnePlus travaille avec Hasselblad pour les caméras du 9 Pro, donc les attentes sont plus élevées que les années précédentes.

