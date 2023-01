OnePlus taquine OnePlus 11R : Snapdragon 8+ Gen 1 et charge 100W

OnePlus a publié aujourd’hui un teaser officiel pour le smartphone OnePlus 11R. Certains des détails de l’appareil ont été révélés, le reste devant être révélé lors du lancement du téléphone le 7 février aux côtés du OnePlus 11 et d’autres produits.

Le OnePlus 11R comprend le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, identique à la puce utilisée dans le OnePlus 10T et un pas en arrière par rapport au Snapdragon 8 Gen 2 sur le OnePlus 11. Le téléphone dispose d’un système de refroidissement à chambre à vapeur qui est apparemment identique au OnePlus 10T et est environ 64% plus grand que celui du OnePlus 10 Pro.

Vous pouvez également le configurer jusqu’à 16 Go de RAM, mais il n’y a aucune mention d’autres options de mémoire et de stockage. Une nouvelle fonctionnalité RAM-Vita utilise l’apprentissage automatique et l’IA pour accélérer la réallocation de la mémoire entre les utilisations.

Le OnePlus 11R dispose également d’un écran LCD LTPS 120Hz. L’écran peut ajuster ses taux de rafraîchissement entre 40 Hz, 45 Hz, 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz, qui sont des valeurs quelque peu arbitraires. Il n’y a pas de contenu qui correspond aux valeurs de 40 Hz et 45 Hz et avoir des chiffres standard de 48 Hz et 50 Hz aurait fourni une meilleure cadence de trame pour le contenu vidéo 24 ips, 25 ips et 50 ips, ce qui est assez courant.

Le téléphone dispose également d’une charge rapide SuperVOOC de 100 W et d’une batterie de 5 000 mAh, qui peut être chargée en 25 minutes.

De plus amples détails, les prix et la disponibilité seront annoncés le 7 février lorsque le OnePlus 11R sera lancé aux côtés du OnePlus 11, du OnePlus Pad, du OnePlus Buds Pro 2 et du OnePlus TV 65 Q2 Pro.