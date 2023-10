OnePlus taquine officiellement le lancement en Inde de son premier pliable | Actualités technologiques

OnePlus a presque confirmé le lancement de son premier smartphone pliable – OnePlus Open en Inde. Sur son compte officiel sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, OnePlus écrit : « Une véritable expérience OnePlus vous attend. Ouverture prochaine. » indiquant un lancement imminent de son premier smartphone pliable dans le pays.

Le lancement du premier téléphone pliable de OnePlus coïncide également presque avec le 10e anniversaire de la société en Inde. La société a lancé son premier téléphone, le OnePlus One, en avril 2014, et l’année prochaine, la société fêtera son 10e anniversaire opérationnel.

Un engagement de dix ans pour apporter le meilleur de la technologie à notre communauté. Une histoire de dix ans de Never Settle. Préparez-vous à ouvrir un nouveau chapitre de notre héritage.

OnePlus a brièvement présenté ses prochains pliables à certains YouTubers et journalistes, où le module caméra était caché. Selon ces rapports, le OnePlus Open présentera une conception de charnière sans espace, développée conjointement par OnePlus et Oppo.

OnePlus a également confirmé que la société conserverait le curseur d’alerte de signature sur son premier pliable, susceptible de s’appeler OnePlus Open. Selon les fuites, le OnePlus Open aura un îlot de caméra circulaire à l’arrière avec réglage Hasselblad, et il serait également le premier téléphone de la société doté d’un objectif zoom périscope.

Le OnePlus Open sera probablement alimenté par un SoC Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 18 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, similaire à l’édition OnePlus 11r Solar Red récemment lancée. La fuite suggère également que l’Open sera livré avec un skin OxygenOS personnalisé, optimisé pour le facteur de forme pliable.

Les autres caractéristiques importantes du OnePlus Open seraient un écran pliable principal de 7,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran de couverture secondaire de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Contrairement au pliable de Samsung, il est peu probable que le OnePlus Open offre un quelconque indice de résistance à l’eau.

En termes de prix, le OnePlus Open est probablement le téléphone le plus cher jamais lancé. Cependant, il serait un peu plus abordable que le Galaxy ZFold 5.