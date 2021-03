Et voici un certain nombre d’affiches de haute qualité du OnePlus 9 Pro dans Morning Mist, par Pete Lau, PDG de OnePlus. Nous savons que le OnePlus 9 sera disponible en bleu, noir et violet, tandis que le OnePlus 9 Pro sera proposé en blanc, vert et noir.

Ok, je ne peux pas m’empêcher d’en partager un de plus. Il le mérite, d’autant plus qu’il faut 30 étapes et plus de 25 jours pour créer la finition finale de ce verre extraordinaire. # OnePlus9Pro

