OnePlus supprime le “Pro” de sa gamme phare, le 11 Pro devient le 11

Selon deux pronostiqueurs distincts et fiables, OnePlus envisage de supprimer le “Pro” de sa prochaine série phare. Cela signifie à son tour que le prochain téléphone haut de gamme de la société s’appellera OnePlus 11.

Si les informations s’avèrent vraies, on pourrait supposer que OnePlus étudie également la possibilité de rationaliser sa série phare dans son ensemble. La série phare de base n’obtiendra pas plus de deux modèles au premier semestre avec une mise à niveau potentielle “T” au second semestre. Ce n’est plus le cas depuis 2018 et le OnePlus 6.

Alors que la tendance des deux dernières années dicte aux entreprises de proposer au moins quelques variantes phares pour attirer une base d’utilisateurs plus large, OnePlus semble prendre du recul à cet égard. Ce qui n’est peut-être pas une si mauvaise idée – depuis la série OnePlus 8, les options vanille ont été largement négligées et semblent n’exister que pour augmenter les ventes des pros.

