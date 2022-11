OnePlus s’engage sur quatre mises à jour Android pour les téléphones “sélectionnés”

OnePlus indique qu’il fournira à certains de ses futurs téléphones quatre générations de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, conformément à la promesse logicielle de Samsung.

Samsung propose actuellement quatre mises à jour de plate-forme pour les nouvelles versions d’Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour bon nombre de ses smartphones et a battu tous les autres concurrents Android dans le processus, y compris même le fabricant d’Android Google, qui n’offre respectivement que trois et quatre ans pour son Pixel. Téléphone (s.

Notamment, OnePlus proposera quatre versions de mises à jour Android, plutôt qu’un support pendant quatre ans à compter du lancement, ce qui peut parfois signifier seulement trois mises à jour de version. Ainsi, lorsqu’un téléphone OnePlus sortira en 2023 sur Android 13, il recevra Android 17 en 2027 comme dernière version et recevra des mises à jour de sécurité jusqu’en 2028.

OnePlus a déclaré que la promesse de mise à jour s’appliquerait à “certains appareils lancés en 2023 et au-delà”. Bien que vague, le libellé suggère que cela ne s’appliquera pas à tous les téléphones de l’entreprise et s’appliquera très probablement à ses appareils premium phares tels que le prochain OnePlus 11.

Un porte-parole de OnePlus a refusé de préciser à Tech Advisor quels téléphones spécifiquement bénéficieront d’une assistance plus longue, ou si les téléphones OnePlus existants bénéficieront rétroactivement d’une assistance plus longue.

Le produit phare actuel de OnePlus, le OnePlus 10 Pro, recevra trois mises à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

“OxygenOS fait partie intégrante de OnePlus, co-créé par les membres de notre communauté”, a déclaré Gary Chen, responsable des produits logiciels chez OnePlus dans un communiqué.

“En tant qu’entreprise orientée utilisateur, nous faisons tout notre possible pour améliorer l’expérience utilisateur. Avec de plus en plus d’utilisateurs qui conservent leurs appareils plus longtemps, nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir cette possibilité. »

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les mises à jour logicielles Android sont l’épine dans le pied de la plate-forme. Cela dépend entièrement du fabricant quant à la durée de prise en charge de certains smartphones et a souvent été une raison clé pour acheter un iPhone à la place. Apple offre au moins cinq ans de support logiciel pour tous ses iPhones.

Alors que Samsung et Google ont des engagements logiciels relativement généraux pour leurs combinés les plus populaires, d’autres fabricants d’Android tels que Sony sont à la traîne. Le Xperia 5 IV, qui coûte bien plus de 1 000 $ / 1 000 £, n’est marqué que pour deux pitoyables années de mises à jour – une très bonne raison de ne pas l’acheter.

Les cordons de la bourse étant serrés pour de nombreux consommateurs du monde entier, les smartphones devraient durer beaucoup plus longtemps que ne le permettent souvent les mises à jour logicielles Android. Il y a aussi le problème que de nombreux propriétaires de téléphones Android ne réalisent pas que leurs anciens appareils sont vulnérables aux nouvelles menaces de sécurité.

Lors d’un événement à Londres lundi, OnePlus a également déclaré qu’il prévoyait de lancer OxygenOS 13.1, une mise à jour de son logiciel basée sur Android 13, au cours du premier semestre 2023. De nouvelles fonctionnalités viendront sur la confidentialité, l’accessibilité, le bien-être numérique et l’audio spatial. , selon l’entreprise.

“L’avenir d’OxygenOS est plus sûr, plus stable, plus intelligent, plus performant à l’échelle mondiale et avec un meilleur support pour notre écosystème de produits en pleine expansion”, a déclaré Chen.

Le logiciel OxygenOS de OnePlus partage désormais la même base de code que ColorOS d’Oppo et a une conception visuelle similaire. Les deux marques appartiennent au géant chinois de la technologie BBK Group.