OnePlus s’engage énormément pour les mises à jour Android

Nous nous dirigeons peut-être vers un week-end de vacances où la plupart des gens ont déjà vérifié, mais OnePlus a de grandes nouvelles à partager. La société s’est engagée à proposer 3 grandes mises à jour du système d’exploitation Android à l’avenir pour ses téléphones de premier plan et s’attaquera également à une 4e année de mises à jour de sécurité. Cependant, il y a une grosse note secondaire, alors parlons-en.

Comme vous le savez maintenant, OnePlus a confirmé il y a quelques semaines qu’il s’intégrait davantage à OPPO, devenant essentiellement une sous-marque de celui-ci. Ils ont affirmé que cela faciliterait l’adaptation à l’époque, rationaliserait les opérations et ne créerait que du positif pour ses fans. Bien que ce soit bien, nous nous inquiétions des logiciels et si OnePlus adopterait simplement ColorOS d’OPPO tout en abandonnant OxygenOS. Cela ne s’est pas encore produit (heureusement), mais nous sommes proches maintenant.

Cela nous ramène à aujourd’hui annonce. OnePlus s’est en effet engagé à améliorer considérablement le calendrier de mise à jour :

Appareils phares : À partir de la série OnePlus 8 et à l’avenir, tous les téléphones de niveau phare recevront 3 mises à jour Android majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité.

: À partir de la série OnePlus 8 et à l’avenir, tous les téléphones de niveau phare recevront 3 mises à jour Android majeures et 4 ans de mises à jour de sécurité. Nord / Nord CE : Le Nord original, ainsi que les nouveaux appareils Nord et Nord CE, recevront 2 mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité.

: Le Nord original, ainsi que les nouveaux appareils Nord et Nord CE, recevront 2 mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Nord Nord: Le Nord N10, N100 et tous les autres appareils de la série N ne recevront qu’une seule mise à jour Android majeure et 3 ans de mises à jour de sécurité.

C’est une énorme nouvelle ! Cependant, OnePlus dit qu’ils sont en mesure de s’engager dans ce nouveau calendrier car ils fusionnent la base de code d’OxygenOS avec ColorOS. J’imagine que cela permettra à une plus grande équipe de pouvoir la mettre à jour plus facilement pour tous les téléphones (OPPO et OnePlus) avant de peaufiner le skin et de définir certaines fonctionnalités, puis de l’envoyer aux appareils. OnePlus n’arrête pas de dire qu’OxygenOS restera l’apparence du système d’exploitation pour les téléphones OnePlus mondiaux.

Tous les nouveaux appareils seront lancés avec OxygenOS basé sur ColorOS à l’avenir. Pour les appareils plus anciens, ils passeront à la mise à jour vers Android 12. Et cela a du sens, car nous avons déjà vu les premières versions d’Android 12 de OnePlus. qui ne sont que ColorOS d’OPPO avec une légère touche de couleur.

OnePlus pense que vous ne remarquerez même pas ce changement. Je ne suis pas sûr d’y croire.

Pour récapituler, OnePlus vient de s’engager énormément à fournir une prise en charge des mises à jour de niveau Samsung à ses téléphones. Bien qu’ils ne se soient toujours pas engagés à mettre en place des correctifs de sécurité mensuels, ils disent maintenant au moins qu’ils les soutiendront aussi longtemps que Samsung le fera. C’est gros.

D’un autre côté, cela signifie que votre OnePlus exécutera essentiellement ColorOS d’OPPO comme base avec un ajustement de la peau sur le dessus pour garder le nom OxygenOS en vie. Pour combien de temps, nous ne savons pas, mais c’est la situation. Encore une fois, OnePlus pense que vous ne remarquerez pas que votre téléphone exécutera essentiellement le skin Android de la société dont il vient de devenir une sous-marque.

Difficile d’être fou de plus de mises à jour. Que pensez-vous du fait que OnePlus se rapproche de la peau d’OPPO, cependant?