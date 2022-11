OnePlus s’engage à quatre mises à jour de la version du système d’exploitation pour “certains” de ses téléphones 2023

OnePlus proposera désormais quatre mises à jour majeures de la version du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité pour certains de ses téléphones 2023. La marque a confirmé son nouvel engagement lors d’une table ronde à Londres mais n’a pas révélé quels téléphones seront conformes à la nouvelle politique de mise à jour.

Sur la base de spéculations, les futurs téléphones phares de OnePlus, à commencer par le prochain OnePlus 11, bénéficieront du nouveau support logiciel étendu. Gary Chen, responsable des produits du système d’exploitation OnePlus et Oppo, a confirmé que les mises à jour de sécurité seront publiées tous les deux mois.

Les appareils actuels de la série de numéros OnePlus remontant au OnePlus 8 bénéficient de trois mises à jour de version du système d’exploitation et de quatre ans de correctifs de sécurité. Les téléphones de la série de numéros plus anciens comme le OnePlus 7 et les appareils de la série Nord plus récents bénéficient de deux mises à jour du système d’exploitation et de trois ans de mises à jour de sécurité, tandis que les téléphones OnePlus de la série N bénéficient d’une seule mise à jour du système d’exploitation et de trois ans de correctifs de sécurité. Samsung est le seul autre fabricant d’Android à garantir jusqu’à quatre mises à jour de version d’Android pour ses nouveaux produits phares.

