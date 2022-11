OnePlus s’engage à égaler le niveau de prise en charge des mises à jour de Samsung

OnePlus a fait une grande promesse aujourd’hui pour ses meilleurs téléphones à partir de 2023. La société s’est engagée à fournir plus de mises à jour logicielles que jamais, y compris une génération supplémentaire d’OxygenOS, en plus de plus de correctifs de sécurité.

Lors d’un événement à Londres, OnePlus a annoncé que sur “certains appareils” lancés en 2023, ils offriront quatre générations d’OxygenOS et cinq ans de mises à jour de sécurité. Vous vous souvenez peut-être que l’année dernière, ils se sont engagés sur 3 ans de système d’exploitation et 4 ans de mises à jour de sécurité, nous nous améliorons donc rapidement.

Cette décision les place essentiellement à côté de Samsung, qui s’est engagé à une durée de support similaire. Bien sûr, nous savons tous à quelle vitesse Samsung met à jour ses appareils, sur lesquels OnePlus devra travailler s’il veut vraiment rivaliser avec son plus grand concurrent. Google, pour les curieux, ne fait toujours que 3 ans de mises à jour du système d’exploitation, mais correspond au moins aux 5 ans de correctifs de sécurité.

Je dois souligner que OnePlus ne s’engage pas sur les mises à jour de la version Android et mentionne spécifiquement les «générations d’OxygenOS» à la place. Les générations d’OxygenOS au fil des ans ont tendance à correspondre et/ou à se lancer avec la nouvelle version d’Android chaque année, donc cela pourrait simplement être une formulation étrange de leur part. Espérons qu’il ne soit pas utilisé comme une sortie sur la route.

OnePlus n’a pas nommé les appareils 2023 qui recevront ce nouveau niveau de prise en charge des mises à jour. Cependant, j’imagine que ce sera pour leur mieux, comme le prochain OnePlus 11 Pro. La plupart des entreprises aiment essayer de prendre en charge leurs appareils les meilleurs et les plus chers le plus longtemps pour aider le discours de vente sur un appareil qui peut coûter environ 1 000 $. Après la série Pro, je serais surpris de voir la gamme Nord recevoir un support similaire.

Dans quelques nouvelles connexes, OnePlus a également annoncé qu’il travaillait sur OxygenOS 13.1 et prévoyait de le publier au premier semestre 2023. La mise à jour offrira des améliorations à l’expérience utilisateur dans les domaines impliquant la sécurité et la confidentialité, ainsi que la santé numérique. et bien-être. OnePlus a confirmé avoir également commencé à travailler sur OxygenOS 14.

OnePlus n’a mentionné aucun de leurs téléphones déjà sortis (ex : OnePlus 10 Pro) et pourquoi ils ne prolongent pas ce nouvel engagement.

Cette nouvelle vous aide-t-elle à comprendre OnePlus ou êtes-vous toujours très grincheux à propos de la marque ?