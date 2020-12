OnePlus a mis en place une page sur laquelle vous pouvez suivre l’état des mises à jour de sécurité pour certains de ses téléphones. Pour le moment, cela semble un peu incomplet, mais cela apporte de bonnes nouvelles aux propriétaires du OnePlus Nord – il recevra des correctifs de sécurité jusqu’à la mi-2023.

C’est sensiblement plus long que les Nord N10 et N100, qui ne recevront que deux ans de correctifs de sécurité (la date de fin devrait donc être fin 2022) et une seule année de mises à jour du système d’exploitation (ce qui signifie probablement qu’ils obtiendront Android 11 et c’est tout) .

Comme vous pouvez le voir dans le tableau, les modèles OnePlus 8 et 8 Pro sont sur un calendrier trimestriel. Le 8T devrait être sur un calendrier mensuel, bien que cette partie de la page soit vide (c’est pourquoi nous disons qu’elle semble incomplète).

Il n’y a pas non plus de mot sur les modèles 2018 et 2019 de OnePlus, mais ils appartiennent au tableau des horaires trimestriels. Les OnePlus 3 et 3T ont reçu leur dernier correctif de sécurité fin 2019 (trois ans après le lancement), ce qui signifie que la prise en charge des 5 et 5G devrait bientôt se terminer (ils ont obtenu une mise à jour en novembre).

Notez également qu’il ne s’agit que de correctifs de sécurité, pas de mises à jour du système d’exploitation. Les produits phares de la société devraient recevoir de nouvelles versions d’Android pendant deux ans, plus une année supplémentaire de correctifs de sécurité.

Vous pouvez trouver les dernières informations sur la page officielle. Consultez également l’onglet Détails, qui répertorie les vulnérabilités corrigées avec un correctif donné.

