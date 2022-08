OnePlus répond à l’échec du test de durabilité de 10T

La semaine dernière, YouTuber Zack de JerryRigTout a soumis le OnePlus 10T à son test de durabilité pour voir s’il s’en tirerait mieux que le OnePlus 10 Pro qui s’est cassé lors de son test de pliage. Eh bien, ce n’est pas le cas, car il s’est finalement fissuré au même endroit que le 10 Pro lorsque la pression a été appliquée. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la durabilité structurelle du 10T, et OnePlus a publié une déclaration pour y remédier.

OnePlus a déclaré: “Le OnePlus 10T respecte ou dépasse toutes les procédures de test de durabilité étendues de OnePlus, cela comprend un test de pression où l’appareil est suspendu tandis qu’un poids est appliqué en son centre à l’avant et à l’arrière. Le OnePlus 10T a une structure améliorée conception technique et peut supporter plus de 45 kg de force externe lors de ce test au laboratoire de OnePlus.”

“Lors de la conception, de l’ingénierie et de la fabrication des appareils OnePlus, nous veillons à ce qu’ils offrent non seulement un design beau et sans fardeau, mais aussi durables afin qu’ils puissent résister à un usage quotidien”, a ajouté la marque chinoise.

Alors que le test de durabilité de Zack était extrême, nous espérons que OnePlus renforcera ses prochains smartphones car les actuels sont clairement moins robustes que la concurrence. En attendant, vous pouvez regarder le test de pliage du 10T ci-dessous si vous ne l’avez pas déjà fait, et dirigez-vous par ici pour lire notre revue détaillée du OnePlus 10T pour en savoir plus à ce sujet.

