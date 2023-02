OnePlus rejoindra le jeu pliable au troisième trimestre avec V Fold et V Flip

OnePlus a organisé un événement majeur hier, annonçant un ensemble de produits et le déploiement mondial de son 11 produit phare. La société a présenté sa première tablette, appelée OnePlus Pad, et a également révélé qu’une nouvelle première est en route – les pliables arrivent au troisième trimestre cette année.

Les téléphones pourraient s’appeler OnePlus V Fold et OnePlus V Flip, car les noms étaient déjà déposés par CNIPA – l’Administration chinoise de la propriété intellectuelle. GizChine a fait de son mieux pour visualiser à quoi pourrait ressembler un pliable, mais le rendu n’est actuellement rien de plus qu’un vœu pieux.

Le V Fold et le V Flip sont susceptibles d’être étroitement basés sur le Find N2 et le Find N2 Flip, étant donné la coopération plus étroite d’Oppo avec OnePlus. Cela signifierait que le marché mondial du pliable deviendra passionnant, car Honor et Oppo lanceront également leurs premiers appareils internationaux cette année.

