OnePlus recrute des testeurs bêta fermés OxygenOS 13 pour OnePlus 8 et 8 Pro

OnePlus a présenté la semaine dernière OxygenOS 13 basé sur Android 13, et il y a quelques jours, il a publié la première version bêta ouverte d’OxygenOS 13 pour le OnePlus 10 Pro. Les OnePlus 8 et 8 Pro sont également éligibles pour la mise à niveau OxygenOS 13, et alors que OnePlus commence son développement pour le duo, il recherche des testeurs bêta fermés qui peuvent aider la marque à améliorer l’expérience logicielle de chacun sur les deux smartphones en testant les versions bêta d’OxygenOS 13. .

OnePlus recrute des testeurs bêta fermés pour les 8 et 8 Pro en Inde, prêts à flasher les versions bêta sur leurs appareils si nécessaire et à communiquer régulièrement avec OnePlus pour signaler les problèmes et fournir des suggestions.

OnePlus 8 Pro

Il y a 200 emplacements disponibles pour le test bêta fermé en Inde, et OnePlus dit qu’il aura des récompenses pour les utilisateurs avec d’excellentes performances. Cependant, la société ne nous dit pas quelles seront ces récompenses.

Il reste encore du temps avant la sortie de la version stable d’OxygenOS 13 pour les 8 et 8 Pro, et si vous ne pouvez pas l’attendre, vous pouvez participer au programme de test bêta fermé. Mais rappelez-vous que la version bêta peut contenir des bogues qui peuvent entraver l’expérience utilisateur, il est donc préférable de l’éviter sur les appareils principaux. Si vous souhaitez toujours continuer, vous pouvez vous diriger vers le lien source ci-dessous pour plus de détails.

La source