OnePlus réagit au fiasco de la limitation des applications

Au cas où vous auriez été entièrement enfermé sous un rocher aujourd’hui, vous auriez peut-être manqué le scandale concernant la limitation par OnePlus des applications les plus connues et les plus populaires, ce qui a conduit Geekbench à supprimer les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro de sa base de données.

Maintenant, la société a répondu, publiant la même déclaration à gauche et à droite. Le voici dans toute sa splendeur :

Notre priorité absolue est de toujours offrir une excellente expérience utilisateur avec nos produits, basée en partie sur une action rapide sur les commentaires importants des utilisateurs. Suite au lancement des OnePlus 9 et 9 Pro en mars, certains utilisateurs nous ont fait part de certains domaines dans lesquels nous pourrions améliorer la durée de vie de la batterie et la gestion de la chaleur des appareils. À la suite de ces commentaires, notre équipe de R&D a travaillé au cours des derniers mois pour optimiser les performances des appareils lors de l’utilisation de la plupart des applications les plus populaires, y compris Chrome, en faisant correspondre les exigences du processeur de l’application avec la puissance la plus appropriée. Cela a contribué à offrir une expérience fluide tout en réduisant la consommation d’énergie. Bien que cela puisse avoir un impact sur les performances des appareils dans certaines applications d’analyse comparative, notre objectif est, comme toujours, de faire ce que nous pouvons pour améliorer les performances de l’appareil pour nos utilisateurs.

Bon, alors voici ce qui s’est passé. AnandTech remarqué qu’OxygenOS ne permet essentiellement pas aux applications les plus populaires et les plus connues, y compris ses propres applications système, d’utiliser le noyau « prime » du chipset Snapdragon 888. Cette limitation des performances semble être appliquée à l’aide d’une liste noire, bien que l’enquête n’ait pas trouvé la liste réelle dans le code. Mais avec des dizaines d’applications testées, les choses étaient assez claires – à moins qu’il ne s’agisse d’une application relativement inconnue, toute application sur votre OnePlus 9/9 Pro obtiendra automatiquement ce comportement de limitation, en fonction de l’application en cours d’exécution et non de son comportement.

Ce dernier élément est la raison pour laquelle Geekbench a estimé que cela équivalait à une manipulation de référence, même si ce n’est pas au sens traditionnel du terme. Dans le passé, de nombreuses entreprises ont été surprises à déverrouiller des modes spéciaux hautes performances lorsque leurs téléphones exécutaient des tests de performance. C’est une manipulation directe, car vous ne pouviez pas obtenir le même mode dans une utilisation quotidienne normale. Mais c’est le point – bien que la méthode employée par OnePlus ici soit exactement le contraire, le résultat final est le même, à savoir que le téléphone utilisera «plus» de son matériel dans les tests de performances, et non dans les applications que vous utilisez peut-être jour à l’intérieur comme à l’extérieur.

Bien sûr, il y a une discussion à avoir sur la précision d’une image de référence synthétique des performances réelles en général, mais dans le cas de OnePlus, cette image est incroyablement irréaliste. Comme nous l’avions supposé, cela avait à voir avec l’amélioration de la durée de vie de la batterie, mais nous devons nous demander pourquoi l’entreprise a dû être sournoise à ce sujet et n’a pas simplement informé sa communauté qu’elle le faisait – jusqu’à ce qu’elle se fasse prendre.

Ou encore mieux, pourquoi ne pas laisser les utilisateurs choisir – avoir un mode de performance « équilibré » par défaut avec ce comportement, mais laisser les utilisateurs choisir manuellement un mode « haute performance » s’ils le souhaitent, en leur montrant un avertissement de batterie si nécessaire. Bien que OnePlus ne le dise pas, nous nous demandons également si cela a quelque chose à voir avec le chipset Snapdragon 888 lui-même qui n’est pas incroyablement compatible avec la batterie. Ou peut-être est-ce l’écran – mais n’était-ce pas tout l’intérêt de la technologie LTPO et de passer à 1 Hz pour économiser exactement la batterie ? Apparemment, ce n’est pas un si grand pas après tout.

En fin de compte, quelle qu’en soit la cause (Oppo/OnePlus/Realme semblent avoir rencontré un problème avec une capacité de batterie pour une charge de 65 W, par exemple, aucune de ces marques sœurs n’a même un appareil qui peut charger aussi rapidement et une batterie plus grand que 4 500 mAh), cela aurait certainement pu être mieux géré, plus ouvertement, et pas de manière à ce que beaucoup de gens se sentent pris pour un tour par une entreprise leur vendant du matériel de premier ordre qu’il les empêche ensuite d’utiliser pleinement .

La source