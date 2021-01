OnePlus a apporté un peu plus de clarté sur ses plans de mise à jour Android 11, annonçant quels appareils recevront Oxygen OS 11 et quand ils devraient s’y attendre. Dans un message sur le forum, la société a confirmé que OnePlus Nord était le premier en ligne pour une version bêta ouverte avec l’arrivée prévue pour la semaine prochaine.

Les séries OnePlus 7 et OnePlus 7T suivront une fois que la société aura résolu un problème de décryptage des données internes avec Qualcomm, et les derniers téléphones OnePlus 6 et OnePlus 6T, ainsi que les abordables Nord 10 et Nord 100.

La marque n’a pas divulgué les dates exactes de la poussée Oxygen OS 11. Il pense que la mise à jour stable sera déployée une fois la bêta ouverte terminée, mais il n’y a pas de date limite. La situation avec les téléphones OnePlus 7 est un peu plus compliquée – le calendrier peut varier pour les appareils achetés auprès de partenaires tels que Verizon, T-Mobile, EE et d’autres en raison de leur logiciel personnalisé.

Parlant des téléphones les moins chers et les plus anciens de cette liste, OnePlus a déclaré qu’il «garderait [us] publié plus de détails plus tard. »

Les OnePlus 8, 8 Pro et OnePlus 8T exécutent déjà le système d’exploitation Oxygen OS 11 basé sur Android 11. L’interface comprend des applications de base repensées, un AOD avec de nouveaux styles d’horloge, une nouvelle police qui améliore la lisibilité et des modes Zen et sombre optimisés. .

