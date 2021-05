OnePlus propose gratuitement Stadia Premiere Edition avec ces smartphones

OnePlus a annoncé qu’il offrait gratuitement Stadia Premiere Edition aux clients qui achètent un nouveau smartphone OnePlus sur son site officiel.

La Stadia Premiere Edition est un ensemble comprenant une manette Stadia et un Chromecast Ultra, mais l’offre n’est pas applicable sur tous les smartphones OnePlus. Seuls ceux qui achètent le OnePlus Nord, 8 Pro, 8T, 9 ou 9 Pro peuvent bénéficier d’une édition Stadia Premier gratuite.

En outre, cette offre n’est actuellement disponible que dans trois pays: la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Si vous habitez dans l’un de ces pays et achetez l’un des smartphones éligibles, vous recevrez un code promotionnel sous 15 jours en Allemagne et en France et 30 jours au Royaume-Uni pour réclamer votre Stadia Premiere Edition gratuite. Vous pouvez vous rendre sur le lien source ci-dessous pour plus de détails.

