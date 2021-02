OnePlus pourrait lancer jusqu’à quatre produits en mars, y compris une montre intelligente: voici ce que nous savons

Selon certaines rumeurs, OnePlus lancerait sa série OnePlus 9 de nouvelle génération en mars. Bien que nous n’ayons pas encore entendu de développements officiels, un pronostiqueur notable a déclaré que la société chinoise de technologie lancerait jusqu’à quatre produits le mois prochain. Le pronostiqueur ajoute qu’aux côtés des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro classiques, la société dévoilera le OnePlus 9R et la très attendue OnePlus Watch. La date de lancement exacte reste incertaine pour le moment. Auparavant, le OnePlus 9R aurait également été appelé OnePlus 9e ou OnePlus 9 Lite.

La dernière fuite provient du pronostiqueur Ishan Agarwal en collaboration avec 91Mobiles. D’autres détails concernant la série OnePlus 9 et OnePlus Watch restent flous. Les prochains smartphones OnePlus font partie du moulin à rumeurs depuis un certain temps, et ils devraient tous contenir des puces Qualcomm Snapdragon. On dit que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro classiques sont livrés avec le SoC phare Snapdragon 888 et que le OnePlus 9R (ou OnePlus 9E) atténué serait livré avec Snapdragon 690 SoC et disposerait d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Auparavant, la rumeur voulait également emballer le SoC Snapdragon 870.

En termes d’appareils photo, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro peuvent être livrés avec des appareils photo de marque Hasselblad. Le modèle Pro devrait bénéficier de spécifications haut de gamme, notamment un écran Quad-HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autre part, le OnePlus 9R comprendrait 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, un appareil photo principal de 64 mégapixels et une batterie de 5000 mAh avec une prise en charge d’au moins 30 W.

Les détails sur la OnePlus Watch restent rares, bien qu’elle puisse fonctionner sur WearOS de Google. Plus tôt en janvier, deux modèles OnePlus Watch ont reçu la certification du Bureau of Indian Standards (BIS), indiquant leur lancement en Inde. Cela pourrait éventuellement signifier deux variantes de la même montre intelligente ou deux modèles différents au total. Selon les rumeurs, le deuxième modèle s’appellerait OnePlus Watch RX.