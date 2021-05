OnePlus pense que vous voulez tous les thèmes

Un magasin de thèmes est-il la fonctionnalité logicielle de OnePlus que vous pensiez être la pièce manquante? J’espère que vous avez pensé cela, car OnePlus vous en propose une avec la prochaine grande mise à jour de leur skin OxygenOS. Eh bien, ils ont dit qu’ils en apportaient un, mais maintenant ils ne font qu’explorer.

Dans un message de forum cette semaine, OnePlus a annoncé que le sujet de son prochain forum Open Ears en ligne était un magasin à thème, où les fans de OnePlus et les représentants de l’entreprise pourraient discuter de l’idée ensemble. Au début, OnePlus a déclaré ce qui suit dans cet article:

Nous ajoutons un magasin de thèmes à OxygenOS avec notre prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation. Cependant, avant de le faire, nous souhaitons en discuter avec certains de nos utilisateurs, entendre vos commentaires sur cette fonctionnalité à venir avec vous et obtenir vos idées à ce sujet.

Ce matin, cette section du message a été modifiée comme suit:

L’équipe OxygenOS explore une idée de fonctionnalité de magasin de thèmes à intégrer au système d’exploitation dans une future mise à jour. Cependant, avant de le faire, nous souhaitons en discuter avec certains de nos utilisateurs, entendre vos commentaires sur cette fonctionnalité à venir avec vous et obtenir vos idées à ce sujet.

Regarde la différence? Il a d’abord dit qu’ils «ajoutaient» effectivement un magasin de thème, mais maintenant ils ont reculé un peu pour «explorer» seulement l’idée. Il a également dit «avec notre prochaine mise à jour majeure du système d’exploitation», qui aurait pu être une reconnaissance d’Android 12, et maintenant il lit «dans le système d’exploitation dans une future mise à jour». Des changements subtils mais significatifs ici.

Quoi qu’il en soit, un magasin de thèmes est probablement en route, afin que vous puissiez personnaliser OxygenOS au-delà des couleurs et des icônes OnePlus incluses. J’imagine que nous parlons d’un magasin de thèmes en ligne avec celui de Samsung, où vous obtiendrez des formes d’icônes personnalisées, des ajustements aux éléments généraux de l’interface utilisateur et des fonds d’écran assortis. OnePlus dit qu’il s’agit d’une «fonctionnalité très demandée» et qu’il est donc logique qu’ils envisagent de l’ajouter.

Si vous souhaitez en savoir plus sur un magasin de thèmes OnePlus, vous pouvez regarder le Forum Open Ears le 18 mai à 10h00, heure de l’Est.