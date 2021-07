OnePlus partage plus de détails sur le papillon des gaz en cours

Si vous l’avez manqué la semaine dernière, la nouvelle a annoncé que OnePlus étranglait le processeur Snapdragon 888 sur le OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Une fois que les détails de cela ont été révélés, OnePlus l’a joué plutôt cool, publiant une petite déclaration. D’après cette déclaration, nous avons compris que OnePlus essaie simplement de s’assurer que le Snapdragon 888 ne brûle pas la batterie de votre appareil et ne surchauffe pas non plus. S’ils doivent étrangler certaines applications pour que cela se produise, ils semblent parfaitement satisfaits de la décision et rien ne changera. La fin. Ou peut être pas?

Maintenant, OnePlus est de retour avec un article de blog entier sur la situation, comme si nous devions faire traîner cette fausse controverse plus loin. À mon avis, OnePlus a le droit de modifier ce qu’il veut sur l’appareil pour offrir l’expérience qu’il souhaite au consommateur. Auraient-ils pu être un peu plus avancés ou transparents dans la façon dont ils ont procédé ? Bien sûr, mais ils n’enfreignent aucune règle ici. Quelqu’un a-t-il été réellement affecté par ce que OnePlus a fait ? Je n’ai vu personne se plaindre. Si quoi que ce soit, OnePlus n’a pas fait assez, car les problèmes qu’ils ont tenté de résoudre persistent sur les appareils, tels que la surchauffe de l’appareil et l’épuisement de la batterie.

Voici un extrait du dernier article de blog de OnePlus sur Throttlegate.

Dans le cas des OnePlus 9 et 9 Pro, lorsque vous ouvrez des applications ou des jeux lourds, le processeur Snapdragon 888, y compris le cœur de processeur X1 super puissant, fonctionnera à pleine vitesse pour offrir les meilleures performances. Mais avec des actions qui ne nécessitent pas la puissance maximale, comme lire une page Web ou faire défiler Twitter et Instagram, il n’est pas nécessaire que le processeur fonctionne à près de 3 GHz pour le faire en douceur. Les OnePlus 9 et 9 Pro réduisent la fréquence du processeur dans ces scénarios pour réduire la consommation d’énergie et la dissipation de chaleur tout en maintenant une expérience fluide. L’équipe R&D de OnePlus tient également à jour une liste d’applications – basée sur les applications Google Play Store les plus populaires – que nous essayons d’optimiser, y compris certaines des applications que vous connaissez et aimez comme Chrome, Twitter, Zoom, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat , YouTube, Discord, Microsoft Office et nos propres applications. Toute cette optimisation n’est finalisée qu’une fois que notre équipe de test s’est assurée que l’expérience utilisateur réelle n’est pas affectée négativement.

Je maintiendrai ma conviction initiale que OnePlus devrait faire de cette activité de limitation une fonctionnalité réelle dans la section du menu Batterie de l’appareil. De cette façon, il y a au moins un interrupteur marche/arrêt pour ceux qui s’en soucient. Les personnes qui pratiquent des jeux mobiles voudront peut-être s’assurer que leur appareil fonctionne à des performances optimales. Lorsque vous savez qu’un logiciel natif du téléphone peut limiter les performances de votre processeur, cela peut être un problème.

Au tribunal de droit des smartphones, où je suis le juge Tato, je déclare par la présente le défendeur, OnePlus, non coupable. Cependant, je demande à OnePlus d’être plus transparent et plus ouvert lorsqu’il s’agit de peaufiner les performances du processeur. Ne traitez pas les consommateurs comme des crétins et nous n’aurons peut-être pas à perdre de temps à parler de choses comme ça.

