OnePlus partage les premiers regards sur son nouveau téléphone OnePlus 11 5G, les écouteurs Buds Pro 2

OnePlus a déjà déclaré que son nouveau téléphone phare OnePlus 11 5G et ses écouteurs Buds Pro 2 fera ses débuts en février. Mais ce n’est pas parce que le calendrier n’est pas encore passé à 2023 que l’entreprise ne commencera pas à intensifier les taquineries maintenant.

Lundi, la compagnie de téléphone chinoise a révélé les premiers regards officiels sur les deux produits. Bien que nous n’ayons pas encore de spécifications ou un aperçu clair de l’avant, nous obtenons quelques aperçus clairs de l’arrière du 11 5G et de son triple réseau de caméras arrière qui est livré avec la marque Hasselblad.

OnePlus



Le curseur d’alerte n’est pas clair, mais OnePlus a précédemment confirmé que le commutateur reviendrait sur le 11 5G.

Quant aux autres spécifications, une fuite récente du site Web 91Mobiles suggère que le téléphone comportera un écran QHD Plus AMOLED de 6,7 pouces, fonctionnera sur le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avec jusqu’à 16 Go de RAM et une charge rapide de 100 W. En ce qui concerne les caméras, le site rapporte que les trois objectifs arrière seront respectivement un objectif principal de 50 mégapixels, un ultra large de 48 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif 2x de 32 mégapixels. Le site ajoute qu’un appareil photo de 16 mégapixels sera à l’avant.

Au-delà du nouveau téléphone et des écouteurs, OnePlus a taquiné qu’il allait élargir son portefeuille de produits en 2023 et la société a déjà commencé à taquiner son prochain clavier mécanique en Inde. Alors que la société ne vend que des téléphones, une montre et des écouteurs aux États-Unis, sur d’autres marchés, elle propose une gamme de produits plus large. En Inde, par exemple, OnePlus vend également des téléviseurs, des moniteurs ainsi que des appareils portables supplémentaires.