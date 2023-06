OnePlus Pad obtient une fonctionnalité de partage de données cellulaires douce dans la mise à jour OxygenOS 13.1

Lorsque OnePlus a présenté pour la première fois le OnePlus Pad, l’une de ses principales fonctionnalités consistait à partager la connexion de données d’un téléphone avec la tablette pour vous fournir des données sur un écran plus grand, quel que soit votre emplacement. Au lancement, cette fonctionnalité de partage de données n’était pas tout à fait prête, mais elle l’est certainement maintenant. OnePlus a annoncé ce matin qu’une mise à jour d’OxygenOS apporte cette capacité de partage, ainsi que d’autres.

Une mise à jour appelée OxygenOS 13.1 a été « officiellement publiée », nous a dit OnePlus dans un e-mail aujourd’hui. Cette mise à jour permet Partage de données cellulaires entre le OnePlus Pad et plusieurs téléphones OnePlus. Pour commencer, nous pouvons vous dire qu’il est disponible en Amérique du Nord, mais la disponibilité dans d’autres pays variera. Je connais l’Europe, du moins d’après ce fil de la communauté OnePlusa été retardé.

Avec cette fonctionnalité de partage de données activée et connectée (vous devez vous connecter à votre compte OnePlus sur chaque appareil), vous pouvez partager Internet, répondre aux appels et recevoir/envoyer des SMS depuis le Pad.

Vous aurez besoin d’un téléphone OnePlus pour ce faire. OnePlus a confirmé que cela fonctionnera sur les téléphones suivants à un moment donné, le OnePlus 11 fonctionnant en premier :

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 10T

OnePlus 10Pro

OnePlus 10R

OnePlus 9RT

OnePlus 9

OnePlus 9Pro

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

La configuration comprend les étapes suivantes :

Allumer Connexion rapide et Connexion automatique :

– Connexion rapide : Paramètres > Connexion et partage > Connexion rapide

– Connexion automatique : Paramètres > Connexion et partage > Connexion multi-écrans > Connexion automatique

Activez également les éléments suivants : Paramètres > Connexion et partage > Connexion multi-écrans > Partage de communication > ouvrez les boutons de partage de données mobiles, de partage d'appels et de partage de messages.

Cette nouvelle mise à jour d’OxygenOS 13.1 active apparemment également d’autres fonctionnalités de partage multi-écran. Avec ça Connexion automatique fonction activée, vous pouvez copier et coller « en toute transparence » d’un appareil à un autre et partager l’identification du compte. Il y a aussi quelque chose qui s’appelle « Lecture en relais d’application” qui vous permet de basculer entre le téléphone et la tablette pour effectuer des tâches. Lorsqu’il est activé et qu’une application est prise en charge, votre Pad affichera une petite icône de téléphone dans la barre d’accueil qui vous permet de diffuser la session d’une application de votre téléphone à la tablette.

Encore une fois, cette mise à jour est censée être déployée maintenant.