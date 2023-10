OnePlus Pad Go annoncé avec un écran LCD IPS de 11,35 pouces et un chipset Helio G99

La dernière tablette de OnePlus est ici avec le OnePlus Pad Go. En tant que tablette Android abordable, la Pad Go présente des spécifications atténuées par rapport au OnePlus Pad ainsi qu’un prix de départ beaucoup plus attractif.







OnePlus Pad Go

Le Pad Go est doté d’un écran LCD IPS de 11,35 pouces avec une résolution de 1 720 x 2 408 px, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un rapport hauteur/largeur de 7:5. OnePlus a également ajouté quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos et une caméra frontale de 8 MP.

Il y a un chipset MediaTek Helio G99 sous le capot, 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage extensible via l’emplacement pour carte microSD. L’arrière comporte une caméra principale centrée de 8 MP logée à l’intérieur d’un grand anneau.

OnePlus Pad Go démarre OxygenOS 13.2 sur Android 13 avec des fonctionnalités de continuité spéciales telles que la mise en miroir d’écran, le partage de fichiers et le presse-papiers multi-appareils pour les téléphones OnePlus compatibles. La batterie du Pad Go est une cellule de 8 000 mAh prenant en charge la charge rapide SuperVOOC de 33 W.

OnePlus Pad go est disponible dans une seule couleur Twin Mint et commence à 19 999 INR (240 $) en Inde pour la version Wi-Fi 8/128 Go uniquement. Le modèle haut de gamme 8/256 Go avec connectivité LTE est au prix de 23 999 INR (288 $). OnePlus n’a révélé aucun détail sur les prix ou la disponibilité du Pad Go en dehors de l’Inde pour le moment.

