OnePlus Pad est une tablette à mettre sur votre liste

Dans un geste un peu surprenant, bien qu’il ait été taquiné dans la semaine qui a précédé le jour, OnePlus a annoncé le OnePlus Pad, sa première entrée sur le marché des tablettes. Bien que les détails de lancement soient limités, je peux au moins vous dire tout ce que je sais sur cet appareil Android remarquable à grand écran.

Le OnePlus Pad en Halo Green est enfermé dans un corps métallique unifié avec des lunettes qui ne mesurent que 6,54 mm. Il présente un rapport écran/corps de 88 %. Cet écran est un panneau LCD de 11,61 pouces (2800 × 2800) jusqu’à 144 Hz pour certaines applications, mais il fonctionnera généralement à 120 Hz lors du défilement.

Vous le trouverez alimenté par un chipset Dimensity 9000 de Mediatek et 8 Go ou 12 Go de RAM, 128 Go de stockage UFS3.1 et un seul appareil photo arrière de 13 MP. Il y a le WiFi 6, le Bluetooth 5.3, 4 haut-parleurs et une batterie de 9510 mAh avec une charge rapide de 67 W qui se recharge complètement en 80 minutes.

Quant aux autres parties intéressantes de cette histoire, OnePlus a mis OxygenOS 13.1 dessus pour permettre une connexion multi-écran entre les téléphones OnePlus et le Pad. Il utilisera cette connexion pour partager la connexion de données de votre téléphone pour une connectivité en déplacement. Il sera également livré avec (ou disposera ?) D’un stylet et d’un clavier magnétique.

Pour l’instant, OnePlus ne dit rien sur les prix et a dit d’attendre avril, quand nous pourrons en pré-commander un. Tu fais ça ?