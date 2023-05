OnePlus Pad est enfin disponible au Royaume-Uni et dans l’UE

Le OnePlus Pad a été initialement annoncé en février et les précommandes ont commencé avant même que son prix ne soit révélé. Cela s’est produit le 25 avril, et ce jour-là, la société a annoncé qu’elle serait disponible le 28 avril en Inde et en Europe. Eh bien, pas tout à fait.

Il s’avère que le OnePlus Pad n’est désormais disponible à la vente qu’au Royaume-Uni et dans l’UE, à partir d’aujourd’hui. La société nous a envoyé un communiqué de presse détaillant le développement.

Comme vous le savez peut-être déjà, le OnePlus Pad est disponible en une seule version, en Halo Green, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Dans la zone euro, il est au prix de 499 €, tandis qu’au Royaume-Uni, il coûte 449 £.

Gardez à l’esprit que la version européenne n’est pas livrée avec un chargeur dans la boîte, cependant, la société a apparemment fait marche arrière sur cette décision, car elle nous dit maintenant que tous ceux qui achètent un OnePlus Pad recevront un OnePlus SuperVOOC 65W gratuit chargeur.

Si vous souhaitez plus d’accessoires, vous pouvez obtenir le stylet OnePlus Stylo pour 99 € ou 99 £, le clavier magnétique OnePlus pour 149 € ou 149 £ et l’étui OnePlus Folio pour 59 € ou 59 £). Vous pouvez économiser 30 % sur le Stylo si vous le regroupez avec la tablette, et les OnePlus Buds Pro 2 sont également à 30 % si vous les achetez avec le Pad. Les Nord Buds 2, en revanche, seront réduits de 20 % dans le même scénario.

De plus, vous pouvez échanger un smartphone, une tablette ou une smartwatch éligible pour obtenir jusqu’à 30 € ou 30 £ de bonus ou 250 € ou 250 £ de crédit. Enfin, les étudiants bénéficient de 5% de réduction sur le prix de détail.

Toutes ces offres sont valables jusqu’au 18 juin à 10h59 CEST. Vous pouvez acheter la tablette directement de OnePlus lui-même. Si vous n’êtes pas encore prêt à appuyer sur la gâchette et que vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, assurez-vous de ne pas manquer notre examen complet.