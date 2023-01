OnePlus Pad : ce que nous savons jusqu’à présent

OnePlus organise un événement de lancement majeur le 7 février en Inde où il dévoilera ses derniers téléphones, les 11 et 11 R, et de nouveaux écouteurs, les Buds Pro 2.

Les rumeurs selon lesquelles l’entreprise travaillait sur une tablette ont maintenant été confirmées par l’apparition du OnePlus Pad sur le site Web indien de l’entreprise.

OnePlus

Sa page d’accueil répertorie une série de produits, dont le OnePlus Pad et le OnePlus TV 65 Q2 Pro, bien qu’il n’y ait aucune mention du clavier mécanique que la société a tweeté il y a quelques jours.

Notre premier clavier mécanique, disponible le 7 février – OnePlus (@oneplus) 23 janvier 2023

La tablette, contrairement à un clavier, a beaucoup de sens en tant que complément à la gamme OnePlus. Pendant longtemps, Samsung a été l’une des seules marques bien connues à fabriquer des tablettes Android, mais il existe désormais un choix beaucoup plus large.

Ce n’est qu’au cours des six derniers mois qu’Oppo – la société mère de OnePlus – a lancé sa première tablette Android en Europe. Dans notre examen du Pad Air, nous avons conclu que c’était un bon choix pour tous ceux qui ont un budget limité.

Oppo Pad Air Jon Mundy / Fonderie

Bien qu’il y ait de fortes chances que le OnePlus Pad emprunte à l’une des autres tablettes d’Oppo, il ne semble pas être basé sur le Pad Air. Au lieu de cela, l’image haute résolution sur la page d’accueil de OnePlus montre un cadre d’écran très fin.

S’adressant à TechRadar, OnePlus a déclaré que le Pad avait un corps en aluminium et que la couleur vue sur l’image s’appelait Halo Green. Il a également déclaré que la caméra arrière montée au centre est là, plutôt que dans un coin, car elle s’aligne avec votre propre vue.

OnePlus

En plus de cela et de quelques rendus qui ont fui, on sait très peu de choses sur l’appareil. Le seul indice se trouve dans le slogan “Lisse sans égal” qui pourrait faire référence à un écran à taux de rafraîchissement élevé. Fais-en ce que tu veux.

La nouvelle du Pad a éclaté pour la première fois en juillet 2022 lorsqu’une liste a été espionnée sur le site Web de l’EUIPO. Cela n’inclut aucun détail, et certainement aucune spécification. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il s’agit d’une tablette Android, et qu’elle aura presque certainement ColorOS en plus.

Avec seulement quelques jours avant le lancement, il n’y a pas trop de temps à attendre pour voir exactement ce qui est en magasin.

