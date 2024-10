OnePlus OxygenOS 15 améliore les performances, la vitesse et l’IA

OnePlus a officiellement révélé les détails de son dernier système d’exploitation mobile, OxygenOS 15, offrant des améliorations en termes de vitesse, de performances et de capacités avancées d’IA.

OxygenOS 15 introduit des interactions d’animation raffinées qui améliorent la convivialité grâce au traitement parallèle. Alimenté par cette technologie, OxygenOS 15 fournit des animations d’interruption qui permettent des transitions transparentes entre les applications, ce qui, selon la société, garantit une expérience fluide même en cas d’utilisation intensive.

De plus, en examinant et en supprimant les fonctionnalités redondantes, vous bénéficiez de plus d’espace de stockage pour les applications et les fichiers. Sur les téléphones phares de nouvelle génération de OnePlus, OxygenOS 15 occupera près de 20 % de l’espace de stockage du téléphone par rapport à OxygenOS 14 sur OnePlus 12.

En ce qui concerne l’IA, les nouvelles fonctionnalités incluent AI Detail Boost qui peut transformer des images basse résolution ou recadrées en visuels 4K en quelques secondes. Parfaitement intégrée à l’album photo, cette fonctionnalité identifie automatiquement les images pixellisées et offre une amélioration en un clic pour améliorer leur clarté. Pour les scènes floues, la nouvelle fonctionnalité AI Unblur corrige les images floues sans avoir besoin d’applications supplémentaires. Pour éviter les reflets lors de la prise de vue à travers une vitre, il existe AI Reflection Eraser qui supprime les reflets forts et subtils d’un seul clic, restaurant ainsi un contenu naturel et réaliste.

Utilisant les modèles Gemini, la recherche intelligente est une fonctionnalité basée sur l’IA qui améliore la recherche sur l’appareil. Vous pouvez effectuer une recherche en utilisant une conversation humaine pour obtenir des informations telles qu’une réponse dans un fichier, un paramètre ou une note.

Appuyez longuement sur la barre de navigation ou sur le bouton Accueil pour activer Cercle pour rechercher et rechercher rapidement des images ou du texte sur l’écran en dessinant un cercle, en griffonnant, en appuyant et en mettant en surbrillance. Avec Pass Scan, numérisez rapidement les cartes d’embarquement papier ou numériques à partir de l’appareil photo et de l’album photo.

AI Notes offre des fonctionnalités telles que le formatage, l’extension ou la réduction du contenu, l’ajustement de la formalité, garantissant que vos notes sont soignées et bien structurées. De plus, les notes AI sont également alimentées par la voix, vous permettant d’exprimer simplement vos pensées. En quelques secondes, AI Notes peut transcrire vos mots et supprimera même les éléments de remplissage inutiles.

Dans la dernière génération d’OxygenOS, AI Reply a été incorporé dans la boîte à outils AI, accessible depuis la barre latérale intelligente. Cette fonctionnalité comprend intelligemment les conversations que vous avez avec vos amis et génère des réponses contextuellement pertinentes. Lorsque vous utilisez des applications de chat, AI Reply s’activera automatiquement dans votre boîte à outils AI.

Dans les prochains appareils phares OnePlus, l’application Google Gemini sera intégrée en tant qu’assistant IA par défaut. Discutez avec Gemini pour obtenir de l’aide pour la rédaction, la planification, l’apprentissage et bien plus encore. Avec Gemini Live, vous pouvez engager des conversations naturelles avec Gemini pour faire des choses comme réfléchir à des idées, simplifier des sujets complexes et répéter des moments importants avec des réponses en temps réel. Gemini Live sera bientôt disponible dans plus de 40 langues.

Certaines mises à jour de conception sont également fournies avec OxygenOS 15, notamment une nouvelle animation de démarrage, de nouvelles icônes, davantage de choix de cartes d’étagère et des options supplémentaires de style de déverrouillage par empreinte digitale.

Les nouveaux effets chatoyants et le flou gaussien dans divers scénarios système offrent une expérience visuelle attrayante. Des éléments tels que les paramètres, les barres de notification et les centres de contrôle ont également été rationalisés.

En termes d’interaction avec le système, la nouvelle fonctionnalité OnePlus OneTake améliore l’attrait visuel du déverrouillage du téléphone, tandis qu’Open Canvas est désormais disponible sur certains appareils Candybar OnePlus. La fonctionnalité « Partager avec iPhone » simplifie le partage de fichiers entre les appareils OnePlus et iPhone.

En matière de sécurité, OxygenOS 15 exploitera la détection des menaces en direct de Google Play Protect pour analyser le comportement des applications, détecter les logiciels malveillants potentiels et contribuer à garantir la sécurité de votre appareil. De plus, il existe une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle si des mouvements typiques d’un vol sont détectés, l’appareil se verrouille automatiquement. Il existe également une fonction de verrouillage à distance, à laquelle vous pouvez accéder sans vous connecter à votre compte Google, un verrouillage hors ligne si l’appareil reste hors ligne pendant une période prolongée et des exigences de vérification biométrique pour désactiver les fonctions de protection contre le vol ou FindMyDevice.

OnePlus prévoit de lancer la version bêta ouverte d’OxygenOS 15 d’abord sur le OnePlus 12 5G à partir du 30 octobre. Les fonctionnalités d’IA devraient commencer à être déployées sur les produits OnePlus d’ici la fin novembre. Pour garantir des performances optimales, certaines fonctionnalités d’IA seront disponibles exclusivement sur les modèles désignés.