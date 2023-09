OnePlus Open présenté par l’actrice indienne Anushka Sharma

Si vous vous demandez si le OnePlus Open, le premier appareil pliable de la société, dont on parle depuis longtemps, serait vendu officiellement en Inde, ne vous posez plus la question. Ce sera. Cela est clair étant donné que la marque a lancé sa campagne teaser pour l’Open en Inde – mais pas comme on pourrait s’y attendre.

Il ne s’agit pas d’une publication sur les réseaux sociaux annonçant une annonce, ou quoi que ce soit du genre. Au lieu de cela, OnePlus a effectivement donné un Open à l’actrice indienne Anushka Sharma et l’a fait montrer « par inadvertance » aux paparazzi de gauche à droite. Cela a été capturé non pas par une mais par deux vidéos distinctes, que vous pouvez voir ci-dessous.

Maintenant, c’est évidemment une mise en scène. Sharma tient le téléphone plutôt maladroitement, puis elle l’ouvre à l’envers, et pendant tout ce temps, rien ne s’affiche sur aucun des deux écrans. Peut-être que le téléphone était éteint, peut-être que ce n’était même pas un téléphone, juste un mannequin. Quoi qu’il en soit, bien sûr, Sharma ne gérerait pas son propre téléphone de cette façon.

Nous devons féliciter OnePlus pour avoir fait les choses un peu différemment de ce à quoi nous aurions pu nous attendre, même si les liens avec des célébrités ne sont bien sûr pas nouveaux. Pas à l’échelle internationale, et certainement pas en Inde. Quoi qu’il en soit, il s’agit de notre meilleure vidéo « pratique » sur le combiné jusqu’à présent, et il semble que les fuites étaient exactes – l’îlot de caméra circulaire est immense, nous rappelant celui du Xiaomi 13 Ultra.

Les rumeurs les plus récentes indiquaient que l’Open serait finalement lancé le mois prochain, après un retard par rapport au calendrier initial dû à un changement dans les panneaux d’écran.

