Le OnePlus Open est l’un des pliables les plus populaires actuellement et nous avons trouvé qu’il excellait dans tous les principaux piliers d’un excellent pliable, l’un des seuls reproches de notre revue étant le manque de prise en charge officielle du stylet. Dans un nouveau développement, il semble que le OnePlus Open prenne en charge la saisie au stylet à la fois sur sa couverture et sur ses écrans principaux via l’Oppo Pen.





Utilisateur Reddit Rashed341 a publié une vidéo sur le OnePlus Subreddit qui montre l’Oppo Pen entièrement fonctionnel sur les écrans principal et de couverture de l’Open. L’Open dispose également d’une page de menu avec stylet dans l’application des paramètres. Oppo Pen a été conçu pour l’Oppo Find N2 qui est le prédécesseur du Find N3 sur lequel est basé l’Open.









Principales caractéristiques du stylo Oppo

Il est curieux de savoir pourquoi OnePlus a choisi d’omettre la prise en charge du stylet lors de l’événement de lancement de l’Open et de tous ses supports promotionnels, mais cela reste un développement important pour les propriétaires et les acheteurs potentiels de OnePlus Open.

Source (Article Reddit)