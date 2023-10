OnePlus Open passe par la FCC et Geekbench avant son lancement jeudi

Le OnePlus Open devient enfin officiel ce jeudi 19 octobre, après plusieurs mois de fuites, de rumeurs, de spéculations et, plus récemment, de teasers. Le premier pliable de l’entreprise a, avant son lancement, passé par le processus de certification de la FCC, et un prototype a également exécuté Geekbench. Cela signifie que nous avons maintenant des détails confirmés sur l’appareil.

L’Open sera livré avec une batterie de 4 805 mAh, prenant en charge une charge filaire rapide de 80 W. Il exécutera Android 13 avec OxygenOS 13.2 en haut, même si Android 14 est déjà sorti, grâce à l’étrange fenêtre de lancement à laquelle il est arrivé, selon la rumeur, en raison d’un échange de fournisseur de panneau d’affichage presque de dernière minute.

L’Open sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm – encore une fois, bizarrement puisque le Snapdragon 8 Gen 3 sera littéralement annoncé cinq jours après le pliable OnePlus, et Xiaomi devrait lancer son premier téléphone alimenté par la nouvelle puce huit jours après le OnePlus Open est présenté.

Une fois ouvert, le OnePlus Open mesurera 153,4 x 142,8 mm, il sera donc joliment carré. Il a une version avec 16 Go de RAM selon Geekbench (qui peut ou non être la seule), prise en charge du Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE et le numéro de modèle est CPH2551.

