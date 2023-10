OnePlus a officiellement un pliable et il s’appelle OnePlus Open. Vous le saviez, à cause des fuites et tout ça, mais aujourd’hui, l’appareil a été entièrement révélé par l’entreprise, et nous en avons un. C’est un grand jour dans les rêves pliables de OnePlus, alors parlons de ce grand lancement.

Le OnePlus Open est un pliable haut de gamme qui se situe dans la même catégorie que le Samsung Galaxy Fold 5 et le Google Pixel Fold. Il ne s’agit pas d’un téléphone à clapet pliable, mais d’un convertible de téléphone en tablette. C’est un grand garçon, avec un écran de la taille d’un téléphone à l’extérieur qui se déplie pour révéler une tablette de 7 pouces à l’intérieur. Vous savez ce que je veux dire.

L’histoire ici est que OnePlus n’a épargné aucune dépense et essaie de proposer le pliable ultime que vous pourriez envisager par rapport à Samsung et Google. Pourquoi pensent-ils que le OnePlus Open peut faire cela ? Il y a un certain nombre d’éléments à souligner.

D’une part, OnePlus a soumis l’Open à tous les aspects de durabilité. Le corps est fait d’un « alliage exclusif de cobalt-molybdène et d’alliage de titane » léger qui devrait être plus durable que l’acier inoxydable le plus utilisé. Il ne pèse que 239 g, ce qui le place entre le Pixel 8 Pro (non pliable) et le Galaxy Fold 5 (253 g). OnePlus a également mis en place du Gorilla Glass Victus, plié sa charnière 1 000 000 de fois et utilisé de la fibre de carbone derrière les écrans. Il n’y a cependant pas de classification IP.

Un autre argument concerne l’appareil photo, où OnePlus s’est une fois de plus associé à Hasselblad pour créer un système de caméra haut de gamme. Vous disposez d’un énorme module de caméra à l’arrière avec trois caméras, dont l’une est un nouveau capteur Sony « Pixel Stacked » de 48 MP. Vous disposez également d’objectifs téléobjectif et ultra-larges pour vous offrir toute la flexibilité d’appareil photo haut de gamme que vous attendez d’un appareil aussi cher.

Au-delà de la durabilité et des caméras, vous disposez d’écrans AMOLED sur le couvercle (6,3″) et à l’intérieur (7,8″), qui atteignent tous deux 120 Hz et ont des niveaux insensés de luminosité maximale (2 800 nits). Ensuite, vous obtenez 16 Go de RAM rapide, 512 Go de stockage UFS 4.0, une batterie de taille décente de 4805 mAh avec une charge rapide de 67 W, WiFi 7, un lecteur d’empreintes digitales latéral, le classique OnePlus Alert Slider et bien plus encore. Les spécifications complètes peuvent être consultées ci-dessous.

Spécifications ouvertes OnePlus

Affichage (primaire) : 7,82″ LTPO AMOLED, 1-120 Hz (2440×2268, 426ppi) ; 2800nits

: 7,82″ LTPO AMOLED, 1-120 Hz (2440×2268, 426ppi) ; 2800nits Affichage (extérieur) : 6,31″ LTPO AMOLED, 10-120 Hz (2484×1116, 431ppi) ; 2800nits

: 6,31″ LTPO AMOLED, 10-120 Hz (2484×1116, 431ppi) ; 2800nits Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 16 Go LPDDR5X

: 16 Go LPDDR5X Stockage : 512 Go UFS 4.0

: 512 Go UFS 4.0 Batterie : 4805mAh, charge rapide filaire 67W

: 4805mAh, charge rapide filaire 67W Caméra (principale) : Capteur Sony LYT-T808 « Pixel Stacked » 48MP (24 mm), f/1.7, champ de vision de 85°

: Capteur Sony LYT-T808 « Pixel Stacked » 48MP (24 mm), f/1.7, champ de vision de 85° Appareil photo (téléobjectif) : Capteur OmniVision OV64B 64MP (70 mm), f/2.6, champ de vision de 33,4°

: Capteur OmniVision OV64B 64MP (70 mm), f/2.6, champ de vision de 33,4° Caméra (ultra-large) : Capteur Sony IMX581 48MP (14 mm), f/2.2, champ de vision de 114°

: Capteur Sony IMX581 48MP (14 mm), f/2.2, champ de vision de 114° Caméra frontale (primaire) : 20MP, f/2.2, mise au point fixe, champ de vision de 91°

: 20MP, f/2.2, mise au point fixe, champ de vision de 91° Caméra frontale (secondaire) : 32MP, f/2.4, mise au point fixe, champ de vision de 88,5°

: 32MP, f/2.4, mise au point fixe, champ de vision de 88,5° Connectivité : Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, 5G, LTE

: Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, 5G, LTE Autre : Empreinte digitale latérale, USB 3.1 (USB-C), Alert Slider, Haut-parleurs « Reality », Double nano-SIM

: Empreinte digitale latérale, USB 3.1 (USB-C), Alert Slider, Haut-parleurs « Reality », Double nano-SIM Système d’exploitation : OxygèneOS 13.2 x Android 13

: OxygèneOS 13.2 x Android 13 Taille : 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (déplié) ; 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (plié) ; 239g ou 245g

: 153,4 x 143,1 x 5,8 mm (déplié) ; 153,4 x 73,3 x 11,7 mm (plié) ; 239g ou 245g Couleurs: Voyager Noir, Crépuscule Émeraude

En dehors des spécifications, vous obtenez OxygenOS 13.2 sur ce pliable, donc pas encore d’Android 14. Il possède de nombreuses fonctionnalités pliables spéciales, telles que 3 fenêtres multiples, le déplacement des sessions d’application de l’intérieur vers l’extérieur et inversement, la barre des tâches d’Android avec une personnalisation supplémentaire, etc. Il y a des paramètres d’affichage permanents, l’expérience logicielle rapide et fluide de OnePlus. , et dans l’ensemble, leur premier pliable a été très utile.

OnePlus promet 4 mises à jour de la version Android et 5 ans de correctifs de sécurité.

Le OnePlus Open est disponible en Voyager Black (l’unité d’examen que je possède) ou en Emerald Dusk. Ce modèle noir est recouvert au dos de cuir végétalien, lui donnant un peu de cette sensation de grès OnePlus old school. Le modèle vert ou Émeraude est un verre dépoli mat.

En main, le OnePlus Open ressemble beaucoup à un téléphone normal en raison de la taille d’écran choisie pour l’extérieur et de la légèreté de l’appareil. Vous pouvez ensuite l’ouvrir sur une tablette carrée avec un écran incroyablement haut de gamme qui se plie également en deux. La charnière ici maintient cet écran intérieur plus plat que tout autre pliable que j’ai utilisé, et l’objet se plie sans aucun espace. Il s’agit d’un appareil pliable assemblé.

Le OnePlus Open coûte 1 699,99 $ aux États-Unis et en précommande ouvrir dès aujourd’hui, le 19 octobre. Vous le trouverez sur OnePlus.com, Amazon et Best Buy. La date de lancement est ensuite prévue pour le 26 octobre. Nous vous fournirons des liens sous peu.

Donnez-nous environ une semaine à partir d’aujourd’hui pour rassembler nos réflexions sous forme de révision sur celui-ci – cela nécessite plus de temps. OnePlus vient de nous envoyer une grosse mise à jour logicielle dont nous avions besoin avant de pouvoir procéder à des tests plus approfondis. Nous aurons cependant quelques premières réflexions ici plus tard dans la journée.