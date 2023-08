OnePlus Open obtient une refonte très tardive

La plupart des premiers rendus divulgués au fil des ans ont été exacts et gâchent souvent la grande révélation d’une entreprise qui a travaillé sur son prochain gros appareil. Cela se produit presque chaque année, parfois plusieurs fois par an, avec les appareils Samsung, OnePlus et Google. Je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que nous ne savions pas exactement à quoi ressemblait le prochain téléphone majeur de l’une de ces sociétés avant son annonce. Nous savions des mois à l’avance pour beaucoup d’entre eux.

Pour le prochain premier pliable de OnePlus, que l’on pense s’appeler OnePlus Open, nous en avons vu les premiers rendus supposés il y a un peu plus d’un mois et l’appareil avait fière allure. Cela ressemblait beaucoup à la conception et à la forme de la ligne Z Fold de Samsung, ce qui a été un peu surprenant en connaissant les pliables OPPO associés. Maintenant, un switcheroo tardif s’est apparemment produit et OnePlus pourrait à la place avoir un pliable très différent sur le chemin.

Fuite @onleaks a abandonné un nouvel ensemble de rendus ce week-end du OnePlus Open et il semble maintenant que OnePlus a opté pour un design plus proche du Pixel Fold de Google que du Galaxy Z Fold.

Comme vous pouvez le voir sur les images ici, ce nouvel appareil semble être plus court, avec un écran de couverture plus large qui s’ouvrirait alors à un appareil de style tablette plus large. Le modèle précédent était de conception plus verticale, c’est pourquoi il correspondait plus à la gamme de Samsung qu’à celle de Google.

Les changements peuvent vraiment être visualisés dans l’image de comparaison ci-dessous, où tout dans le nouveau design semble beaucoup plus gros et plus plat. Cette chose ressemble vraiment beaucoup à un Pixel Fold maintenant, et la caméra est censée être repensée avec un nouveau module plus grand. Nous obtenons également le curseur d’alerte classique de OnePlus et un bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales, ainsi qu’un dos en similicuir.

Alors, quand arrive le OnePlus Open ? Eh bien, nous pensions tous que cela apparaîtrait ce mois-ci après que OnePlus ait commencé à le taquiner. Au moins un un bailleur fiable croit il a cependant été retardé par un changement d’écran. Et cela aurait du sens si nous voyons des rendus rafraîchis aussi tard. Un nouveau design comme celui-ci nécessiterait probablement un panneau d’affichage différent.

De quel design es-tu fan ? Je pense que je penche vers le nouveau, même si ce coin inférieur gauche va être pointu dans la paume.

// Smartprix