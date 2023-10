OnePlus Open fuit dans des rendus détaillés avec un prix supposé de 1 699 $

Plus tôt ce mois-ci, OnePlus a lancé sa campagne de battage médiatique pour l’Open avec une vidéo promotionnelle montrant l’appareil sous certains angles, mais pas tous, et dissimulant également ce qui semblait être un immense îlot de caméras sur son dos.

Aujourd’hui, une source généralement fiable nous a apporté une tonne de rendus divulgués du prochain smartphone pliable, et ceux-ci ne laissent rien à l’imagination, montrant chaque détail. Et en effet, on retrouve un gigantesque îlot de caméras à l’arrière.













Rendus divulgués par OnePlus Open

Les rendus suggèrent que le OnePlus Open sera proposé en deux coloris : un noir en faux cuir et un vert verre. Le téléphone sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, ce qui est logique compte tenu des rumeurs selon lesquelles son lancement serait ce mois-ci. Mais Qualcomm présentera le Snapdragon 8 Gen 3 quelques jours seulement, ce qui laissera l’Open dans une situation délicate.

D’autant plus que cette fuite nous amène à un prix annoncé aux États-Unis de 1 699 $, soit seulement 100 $ de moins que celui auquel le Samsung Galaxy Z Fold5 a été lancé. Il n’est donc pas possible de placer l’Open dans un endroit plus abordable du marché afin de réduire l’utilisation de ce qui sera presque instantanément un chipset remplacé.













Plus de rendus divulgués par OnePlus Open

Quoi qu’il en soit, le OnePlus Open sera livré avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage, un écran extérieur de 6,31 pouces et un écran principal flexible de 7,8 pouces provenant de BOE. Il devrait être officialisé le 19 octobre. Selon des rumeurs précédentes, il disposera d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un ultra-large de 48 MP et d’un appareil photo à zoom optique 3x de 64 MP.

Le téléphone sera commercialisé au moins aux États-Unis et en Europe, mais pas en Allemagne en raison du litige en cours entre la société mère Oppo et Nokia dans ce pays.

Source (en allemand)